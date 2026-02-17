Detienen a tres presuntos implicados en atentado de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán dio un nuevo paso en el esclarecimiento del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, con la detención de tres personas adicionales presuntamente vinculadas a la logística del crimen. Con estos arrestos, sumados a las capturas previas de funcionarios locales y líderes criminales, las autoridades buscan cerrar el cerco sobre la estructura operativa que ejecutó el ataque el pasado 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos en la entidad. Avances en la investigación El fiscal del Estado, Carlos Torres, informó que las detenciones se realizaron el pasado domingo en el municipio de Tarímbaro. Los sospechosos, cuyas identidades se mantienen bajo reserva, están relacionados "de manera indirecta" con el homicidio y pertenecen a la célula delictiva de Baruc "N", alias "K-OZ", generador de violencia capturado en diciembre. "Son acciones que se vienen realizando coordinadamente con el Gobierno federal", subrayó Torres Piña, destacando el despliegue de la estrategia de seguridad implementada tras el crimen.

Así fue el atentado contra Carlos Manzo

Durante los tres meses que se ha investigado este crimen, autoridades esclarecieron una red de conspiración encabezada por Ramón Álvarez Ayala, alias "R1", líder de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación operando en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía, el "R1" habría planificado el asesinato mediante un chat de WhatsApp administrado por él mismo. La logística del golpe se habría orquestado gracias a filtraciones de Samuel "N", exsecretario de Relaciones Públicas del municipio.

Según señalaron las autoridades, el entonces colaborador de Manzo habría revelado la ubicación del edil el día de su asesinato a cambio de "dos grapas de cocaína".

Gracias a esta información fue que Víctor Manuel Ubaldo, un adolescente de apenas 17 años, le disparó repetidas veces a Carlos Manzo a quemarropa para quitarle la vida. Adicionalmente, el responsable fue abatido por la seguridad del lugar.

A pesar de los avances y las 11 detenciones totales registradas hasta hoy, el motivo final del ataque sigue bajo investigación, mientras Michoacán permanece bajo un estricto escrutinio de fuerzas federales y estatales.

