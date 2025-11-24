Aún no se conoce causa del choque del Buque Cuauhtémoc: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que el Gobierno de México y la Secretaría de Marina (Semar) aún no reciben el dictamen oficial de las autoridades de Estados Unidos sobre las causas del choque del Buque Escuela Cuauhtémoc contra el Puente de Brooklyn, ocurrido el 17 de mayo de 2025 en Nueva York.

La mandataria subrayó que el peritaje está en manos de instancias estadounidenses y que México se mantendrá a la espera de los resultados oficiales.

El dictamen depende de autoridades estadounidenses

Sheinbaum afirmó que el análisis técnico del accidente sigue su curso en la Unión Americana.

“El peritaje se está haciendo en Estados Unidos; ellos tendrán que dar la información”, señaló desde Palacio Nacional.

Además, evitó ofrecer plazos y aseguró que el Gobierno mexicano se mantendrá informado del avance del caso.

Homenaje permanente a los cadetes fallecidos

Durante su visita al navío este fin de semana en el Puerto de Veracruz, Sheinbaum anunció que el Buque Escuela será modificado para incorporar los nombres de los cadetes América Yamileth Sánchez y Adal Jaír Maldonado, quienes fallecieron tras el accidente.

La mandataria reconoció la entrega de la tripulación y destacó la hermandad mostrada entre los más de 270 integrantes del buque durante la emergencia y su regreso al país.

Tripulación mostró resiliencia y unidad

En la ceremonia, el comandante del Cuauhtémoc, Víctor Hugo Molina, destacó las jornadas de trabajo continuo, el profesionalismo del personal naval y la fortaleza emocional con la que enfrentaron el proceso de reparación.

Sheinbaum coincidió en reconocer esa actitud:

“La actitud de los jóvenes en un momento difícil fue algo muy especial, muy emotivo”, afirmó.

El Buque Cuauhtémoc retoma su misión formadora

La embarcación retomó actividades este domingo en el contexto del bicentenario de la Independencia en el Mar, y continuará sus funciones como buque de formación y representación internacional de México.

Sheinbaum también agradeció la solidaridad de la comunidad mexicana en Nueva York, que apoyó a la tripulación tras el accidente.

Aseguradora cubrió los costos de reparación

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal informó que la reparación del buque ya fue cubierta por la aseguradora, mientras el gobierno mexicano aguarda el peritaje final.

“El dictamen estará muy pronto; depende de las autoridades de Estados Unidos”, reiteró.

