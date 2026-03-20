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Ocupa México lugar 12 entre países más felices del mundo en 2026

México se colocó en el lugar 12 del ranking mundial de felicidad 2026. Aunque cayó dos posiciones, supera a potencias como Estados Unidos y Canadá

  • 20
  • Marzo
    2026

México se mantiene como uno de los países con mayor nivel de bienestar en el mundo, al ubicarse en el lugar 12 del ranking global de felicidad 2026, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Felicidad.

Aunque el país descendió dos posiciones respecto al año pasado, cuando ocupó el lugar 10, continúa dentro del grupo de las naciones mejor evaluadas entre un total de 147 analizadas.

Pese a la ligera caída, el desempeño reciente refleja una tendencia positiva. En 2025, México alcanzó su mejor posición histórica al entrar al top 10, mientras que en 2024 se ubicaba en el lugar 25.

El avance es más notable si se compara con años anteriores: en 2023 ocupaba el sitio 36 y en 2022 el 46, lo que evidencia un cambio significativo en la percepción de bienestar de la población en los últimos años.

Supera a potencias económicas

El posicionamiento de México también destaca a nivel internacional, al colocarse por encima de países desarrollados como Estados Unidos (23), Canadá (25), Reino Unido (29) y Australia (15).

En América Latina, solo es superado por Costa Rica, que se ubica en el cuarto lugar global. Otros países de la región aparecen más abajo, como Brasil (32), El Salvador (37) y Argentina (44).

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Factores que explican el nivel de bienestar

El informe, elaborado por la Universidad de Oxford junto con Gallup y la ONU, toma en cuenta diversos indicadores para medir la felicidad de la población.

Entre los principales factores destacan el ingreso per cápita, la esperanza de vida saludable, el acceso a redes de apoyo, la libertad para tomar decisiones, la percepción de corrupción y la generosidad.

Además, el estudio subraya el peso de la cohesión social y los vínculos familiares en el caso mexicano, elementos que influyen de manera importante en la percepción positiva de bienestar.

¿Cómo se mide la felicidad?

Para elaborar el ranking, se encuestó a cerca de 100 mil personas en más de 140 países, quienes evaluaron su calidad de vida en una escala del 0 al 10.

Las preguntas abordaron temas clave como:

  • Apoyo social en momentos de dificultad
  • Libertad personal para tomar decisiones
  • Donaciones o actos de generosidad
  • Percepción de corrupción en gobierno y empresas
  • Emociones positivas como alegría o satisfacción
  • Emociones negativas como estrés, tristeza o enojo

Los resultados reflejan que, aunque México enfrenta desafíos económicos y sociales, mantiene una percepción favorable en aspectos clave como el entorno familiar y las redes de apoyo.

 


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