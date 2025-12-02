Cerrar X
Nacional

Busca Presidencia reunión con el papa León XIV en México

Claudia Sheinbaum confirmó que intenta hablar con el papa León XIV para formalizar una reunión y su posible visita a México

  • 02
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este martes que está intentando contactar al Papa León XIV para sostener una llamada y, posteriormente, una reunión privada en México.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo es formalizar la invitación que su gobierno hizo desde el primer día de su administración.

“Estoy buscando una llamada con el papa, lo estoy buscando para tener una reunión”, dijo.

Recordó que el pontífice expresó recientemente su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe, lo que sería una parada obligada en caso de concretarse su visita.

El papa quiere conocer la Basílica; México busca definir fecha

Sheinbaum subrayó que el líder de la Iglesia católica manifestó abiertamente su interés en viajar a México, incluso antes del Mundial de Fútbol 2026.

Cabe señalar que su equipo trabaja con el Nuncio Apostólico para confirmar la comunicación y definir, eventualmente, una fecha de llegada.

“Dijo que quería venir a conocer la Basílica y queremos formalizar la invitación”, reiteró.

Ante versiones que aseguraban que el Vaticano habría aceptado que León XIV asistiera a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, Sheinbaum mencionó que no existe confirmación oficial.

“Todávía no tenemos la información”, señaló.

Sheinbaum no irá al partido inaugural del Mundial 2026

Durante la conferencia, la titular del Poder Ejecutivo federal también explicó por qué no asistirá al arranque del Mundial, decisión que había adelantado semanas atrás.

Reiteró que entregará su boleto a una niña indígena de escasos recursos que ame el fútbol.

“Es la oportunidad para quien no tiene esa oportunidad y transforma vidas”, sostuvo.

Aseguró que el acompañamiento y logística se coordinarán con la FIFA y el Estadio Azteca para garantizar que la menor asista acompañada y en condiciones adecuadas.

Sobre la posible presencia de mandatarios como el presidente de Estados Unidos o el primer ministro de Canadá, señaló que aún es temprano para confirmar quiénes acudirán a la inauguración y qué protocolo se aplicará.


