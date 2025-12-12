Podcast
Internacional

Revelan nuevas fotos de Trump ligadas a caso Epstein

Los demócratas difundieron nuevas imágenes vinculadas a Jeffrey Epstein, donde aparece Donald Trump junto a varias mujeres

  12
  Diciembre
    2025

Los demócratas de la Cámara de Representantes difundieron este viernes una nueva serie de fotografías relacionadas con el expediente de Jeffrey Epstein. 

Entre el material divulgado destacan imágenes donde aparece el presidente Donald Trump acompañado de varias mujeres, así como artículos intervenidos en la mansión del millonario estadounidense.

Las 19 fotos presentadas por el Comité de Supervisión muestran a Trump posando junto a seis mujeres, cuyos rostros fueron ocultados por seguridad, además de otras escenas donde conversa con una mujer junto a Epstein o aparece sentado junto a otra joven.

En el archivo también figuran personajes como el expresidente Bill Clinton, el empresario Bill Gates y el expríncipe Andrés, quien perdió sus títulos por su relación con el caso.

trump-mujeres.jpg

El archivo incluye artículos sexuales y objetos intervenidos

El material liberado por los demócratas no solo contiene fotografías de figuras públicas.

También se incluyen imágenes de objetos hallados en la residencia de Epstein: juguetes sexuales, un cuenco con condones cuyo empaque llevaba el rostro de Trump y la frase “soy enorme”, vendidos por $4.5 dólares, además de otros artículos vinculados a la vida privada del magnate.

Los legisladores señalaron que estas imágenes representan apenas una fracción del total.

Aseguraron haber recibido más de 95 mil archivos adicionales relacionados con Epstein y su círculo, por lo que exigieron a la Casa Blanca y a los organismos federales la apertura completa del expediente.

trump-mujeres-eua.jpg

“Es momento de acabar con el encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!”, reclamaron los integrantes demócratas del comité al anunciar la publicación de este primer bloque de imágenes.

 


Comentarios

