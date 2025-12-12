Explosión de pirotecnia en camioneta deja nueve heridos en León

Al menos nueve músicos heridos fue el saldo de una explosión de pirotecnia registrada sobre una camioneta durante la noche del pasado jueves en León, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron durante una peregrinación Guadalupana, donde los músicos que se encontraban sentados sobre la caja del vehículo que transportaba un altar religioso acompañado de cajas de pirotecnia, estalló durante la procesión.

Ante esto, la caravana estaba compuesta por decenas de personas que avanzaban a pie, sobre caballo y vehículos sobre el boulevard Aristóteles, cuando la detonación de gran intensidad se registró.

Tres de los nueve lesionados fueron reportados con heridas de gravedad, tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado.

Elementos de Policía Municipal y Tránsito acudieron hasta el lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos hacia un lugar cercano.

Aparentemente, algunos de los tripulantes del vehículo se encontraban manipulando los explosivos, lo que originó el siniestro.

