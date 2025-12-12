Podcast
Internacional

León XIV pide a Virgen de Guadalupe alejar jóvenes del crimen

El pontífice subrayó que el papel de la Virgen de Guadalupe es el de una portadora de consuelo para todos aquellos creyentes de América Latina

  • 12
  • Diciembre
    2025

El Papa León XIV pidió este viernes a la Virgen de Guadalupe que alejará a los jóvenes de las amenazas del crimen organizado, así como de las adicciones y de una vida sin sentido. 

G7_paPMXkAI0G_X.jpg

Durante una misa celebrada en la Basílica de San Pedro en honor al Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas religiosas y culturales más relevantes para millones de mexicanos.

"Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia ni que la mentira escriba su memoria. Muéstrales que la autoridad ha de ser ejercida como servicio y no como dominio".

G7_paEXWcAEld1a.jpg

Subrayó el papel de la Virgen de Guadalupe como portadora de consuelo en el continente:

"Así ocurre en Guadalupe. En el Tepeyac, ella despierta en los habitantes de América la alegría de saberse amados por Dios".

Desde que fue elegido pontífice, expresó en diversas ocasiones su deseo de visitar América Latina, tras haber pasado más de 40 años como misionero y obispo de Chiclayo.


