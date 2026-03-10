FGR tiene pruebas del abatimiento contra 'El Mencho': Gobierno

El gobierno federal aseguró que la Fiscalía General de la República cuenta con pruebas periciales que confirman que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, murió durante un enfrentamiento con elementos del Ejército en el operativo realizado el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que toda la evidencia del operativo fue entregada a la Fiscalía, instancia encargada de realizar los peritajes y la necropsia correspondiente.

“La fiscalía hizo toda la necropsia de ley, ellos hacen todos los peritajes y es la manera en que se puede comprobar que se actuó conforme a la ley”, afirmó el secretario.

El general Trevilla insistió en que el objetivo del operativo era capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque la operación terminó en un enfrentamiento armado.

De acuerdo con el funcionario, los militares fueron atacados cuando intentaban detener al capo.

“Se intentó capturar, pero si está muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse”, sostuvo.

El secretario añadió que, por las características del líder criminal y el armamento que portaba, era poco probable que se entregara.

“Era evidente que era poco probable que él se entregara, llevaba mucho armamento”, explicó.

Operativo tuvo dos fases en Tapalpa

El titular de la Defensa detalló que el operativo militar se desarrolló en dos momentos en la zona serrana de Tapalpa.

La primera fase ocurrió en unas cabañas donde se produjo el primer enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del CJNG. En ese punto murieron un oficial y un soldado del Ejército.

Posteriormente, los militares iniciaron una persecución en el bosque donde se encontraba El Mencho junto con dos escoltas.

Según el relato del secretario, el líder criminal fue rodeado por las fuerzas especiales y se le pidió rendirse.

“Rodeado, se le conminó a entregarse; él hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento”, explicó.

Murieron tres militares durante el enfrentamiento

Cabe señalar que la operación dejó tres elementos del Ejército muertos. Dos de ellos fallecieron durante el enfrentamiento inicial en las cabañas y el tercero perdió la vida durante la persecución en el bosque.

Tras el tiroteo, personal de sanidad militar brindó primeros auxilios a los heridos, tanto a integrantes del Ejército como a los presuntos delincuentes, quienes posteriormente fueron trasladados en helicóptero.

Por su parte, el gobierno federal reiteró que la operación se realizó bajo los protocolos establecidos en las órdenes generales de operación, que obligan a los militares a actuar conforme a la ley y solo usar sus armas cuando su vida o la de sus compañeros está en riesgo.

