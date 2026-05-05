Detienen a ‘El Kakino’, secuestrador en NL, Coahuila y Tamaulipas

En un golpe contundente a las estructuras del crimen organizado con presencia nacional e internacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lideró la captura de Jaime N., alias “Kakino” o “Román”, identificado como un objetivo prioritario y presunto secuestrador y generador de violencia en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

“De acuerdo con la información obtenida por las áreas de inteligencia, el “Kakino” cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre ellos: plagio, secuestro, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Asimismo, es señalado como presunto mando regional con presencia operativa en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, principalmente en el municipio de Nuevo Laredo”, informaron las autoridades a través de un comunicado.

La detención, realizada en el municipio de Los Naranjos, Veracruz, fue el resultado de una operación de alta precisión que integró labores de inteligencia estratégica, análisis táctico y seguimiento de campo por parte de autoridades de los tres niveles de Gobierno.

“Derivado de trabajos de inteligencia estratégica, análisis de datos operativos y tácticos; y monitoreo analítico dentro de las unidades especializadas y en campo; así como del seguimiento permanente a líneas de investigación relacionadas con generadores de violencia que operan en la región noreste del país, que se logró geolocalizar y detener a Jaime N. alias “Kakino” o “Román”; junto con uno de sus cómplices que se identificó como Moisés N. Esto, en el municipio de Los Naranjos, Veracruz”, se detalló en el documento oficial.

Junto a Jaime N., fue detenido un presunto cómplice identificado como Moisés N.

De acuerdo con las áreas de inteligencia, el "Kakino" fungía como una pieza clave en la generación de violencia en la región noreste del país, particularmente en el municipio de Nuevo Laredo.

Sobre él pesan dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre los que destacan plagio y secuestro, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas.

“Estas acciones son resultado del intercambio permanente de información, el uso de capacidades avanzadas de inteligencia e investigación y la coordinación táctica entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, lo que permite continuar debilitando estructuras criminales y contener a generadores de violencia que atentan contra la paz y la seguridad de la ciudadanía”, agregaron las autoridades.

La captura, aseguraron, representa un avance significativo en la estrategia de seguridad nacional para contener a los generadores de violencia.

El uso de monitoreo analítico y unidades especializadas permitió dar con el paradero de este líder criminal, quien ahora enfrentará los procesos judiciales correspondientes en estricto apego al estado de derecho.

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