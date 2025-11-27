Cerrar X
Nacional

Cae 'El Goofy', autor intelectual de homicidio de David Cohen

Este presunto criminal fue identificado como el reclutador de los sicarios que aparentemente perpetraron el crimen en la Ciudad Judicial de la capital

  • 27
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció este jueves la detención de Antonio "N", alias "El Goofy", presunto reclutador de los sicarios que asesinaron al abogado David Cohen registrado en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

De acuerdo con videos revelados, se informó que los escoltas del abogado no efectuaron ningún operativo cuando al momento del atentado. Por lo que la Fiscalía capitalina informó que se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.

¿Cómo sucedió el atentado contra el abogado Cohen?

Estos presuntos criminales, identificados como Donovan "N" y Héctor "N" intervinieron el pasado 13 de octubre como ejecutores de este asesinato. Se encontraban en la espera de la víctima, sentados en una jardinera, cuando al visualizar al abogado se aproximaron para disparle en varias ocasiones.

Estos hombres , quienes ya se encuentran vinculados a proceso, señalaron a "El Goofy" como el supuesto reclutador para cometer este homicidio.

Según sus testimonios, este hombre vivía en la colonia Doctores cuando al ser capturados, huyó del lugar. Presuntamente, "El Goofy" les proporcionó las armas necesarias para asesinar a Cohen a cambio de dinero.


