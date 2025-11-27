Cae 'El Goofy', autor intelectual de homicidio de David Cohen

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció este jueves la detención de Antonio "N", alias "El Goofy", presunto reclutador de los sicarios que asesinaron al abogado David Cohen registrado en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

De acuerdo con videos revelados, se informó que los escoltas del abogado no efectuaron ningún operativo cuando al momento del atentado. Por lo que la Fiscalía capitalina informó que se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.

Así intentaron escapar los asesinos del abogado David Cohen, en las inmediaciones de Ciudad Judicial en la colonia Doctores, #CDMX.



Un nuevo video que circula en redes muestra el momento de la persecución a los presuntos implicados, donde un policía de Investigación de la #CDMX… pic.twitter.com/DCuSWRyDYZ — Nacho Lozano (@nacholozano) October 18, 2025

¿Cómo sucedió el atentado contra el abogado Cohen?

Estos presuntos criminales, identificados como Donovan "N" y Héctor "N" intervinieron el pasado 13 de octubre como ejecutores de este asesinato. Se encontraban en la espera de la víctima, sentados en una jardinera, cuando al visualizar al abogado se aproximaron para disparle en varias ocasiones.

Estos hombres , quienes ya se encuentran vinculados a proceso, señalaron a "El Goofy" como el supuesto reclutador para cometer este homicidio.

Según sus testimonios, este hombre vivía en la colonia Doctores cuando al ser capturados, huyó del lugar. Presuntamente, "El Goofy" les proporcionó las armas necesarias para asesinar a Cohen a cambio de dinero.

