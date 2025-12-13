Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_1235230e7d
Internacional

Lluvias arrasan comunidades y dejan tres fallecidos en Bolivia

Decenas de casas quedaron bajo el lodo, hay tres personas muertas, brigadas de rescate buscan a otras ocho, y se han perdido animales, informó el vicepresidente

  • 13
  • Diciembre
    2025

Intensas lluvias de más de diez horas provocaron la crecida extraordinaria de ríos en Bolivia, arrasando el sábado una decena de comunidades rurales del oriente del país y dejando al menos tres fallecidos y varios desaparecidos, informaron autoridades.

Decenas de casas quedaron bajo el lodo, hay tres personas muertas y las brigadas de rescate buscan a otras ocho, y se han perdido animales, informó el vicepresidente Edman Lara tras visitar la población de El Torno, en la provincia de Santa Cruz..

La riada provocó severos daños a la infraestructura vial y arrasó con varios puentes. Decenas de personas quedaron atrapadas en los techos de sus casas. El gobierno ordenó movilizar ayuda aérea para rescatarlas.

La vocera gubernamental Karla Faval anunció que el presidente Rodrigo Paz llegará a la zona en las próximas horas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas varadas en los techos en medio de aguas lodosas que cubren sus viviendas.

La carretera que une Santa Cruz —el motor agroindustrial— con el occidente del país, donde se ubica La Paz, ha quedado dañada debido a las crecidas, informaron autoridades locales.

Es la segunda riada en menos de un mes que castiga a esa región, en una temporada de lluvias que los meteorólogos anuncian será intensa. En la anterior, las autoridades reportaron la muerte de una mujer de edad avanzada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fuertes_lluvias_60cda2e56c
Tormenta 'Byron' agrava la crisis en Gaza: hay 14 fallecidos
tabasco_9aa63301e2
Lluvias dejan un muerto y un desaparecido en Tabasco
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T123821_432_b7708dc408
Ramos Arizpe registra 474 esterilizaciones en 2025
publicidad

Últimas Noticias

fernando_mendoza_obtiene_premio_heisman_550b7693b0
Fernando Mendoza hace historia al obtener el premio Heisman
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_1558f841e4
¡Gracias! John Cena pierde ante Gunther y termina su carrera
INFO_7_CONTEXTO_4cb1e41d20
Jesús Angulo es baja por lesión para la final de vuelta vs Toluca
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
publicidad
×