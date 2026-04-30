Rubén Rocha Moya descarta renunciar tras acusaciones de EUA

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó este jueves la posibilidad de renunciar a su cargo tras las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.

“No”, respondió de forma tajante al ser cuestionado por reporteros en el municipio de Navolato sobre si consideraría dejar la gubernatura. “No adelantemos vísperas. Todo en su momento”, añadió.

Las declaraciones se producen luego de que su nombre encabezara una acusación formal presentada por un fiscal en Nueva York y respaldada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), en la que también figuran otros nueve funcionarios sinaloenses, entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán.

Señalamientos por narcotráfico y armas

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían participado en una presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las acusaciones incluyen delitos como conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armamento de alto poder, incluidas ametralladoras y explosivos, así como presuntos sobornos y protección a grupos criminales.

Además, los señalamientos apuntan a que Rocha Moya habría recibido apoyo de la facción conocida como “Los Chapitos” durante su campaña, mediante actos de intimidación y secuestro contra adversarios políticos, a cambio de permitir operaciones con impunidad.

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Frente a este escenario, Rocha Moya aseguró que no tiene “nada que temer” y se describió como “una persona completamente limpia”. También dejó claro que no asumirá la defensa de otros funcionarios señalados.

El mandatario ya había rechazado previamente las acusaciones a través de redes sociales, donde las calificó como falsas y parte de un ataque sin sustento.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

Respaldo del Gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al gobernador durante su conferencia matutina, al poner en duda la solidez de las pruebas enviadas por Estados Unidos.

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, afirmó.

En la misma línea, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que los documentos recibidos no contienen elementos suficientes para determinar responsabilidades, aunque confirmó que se recibió una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

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Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya analiza la documentación enviada por la Cancillería para determinar si existen pruebas que permitan proceder legalmente en territorio mexicano.

El proceso incluye revisar si hay elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión conforme a la legislación nacional.

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