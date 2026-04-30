Suspenden extradición de 'El Jardinero' gracias a un amparo

La jueza federal Azucena Lazalde Íñiguez concedió una suspensión de plano a Audias "N", alias “El Jardinero”, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para evitar que sea entregado de manera inmediata a las autoridades de Estados Unidos.

Audias, quien es considerado uno de los objetivos prioritarios para el gobierno estadounidense, fue capturado el pasado 27 de abril en Nayarit mediante un operativo conjunto entre la Marina, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Por qué le dieron amparo?

Su defensa promovió el recurso legal el mismo día que se le dictó prisión preventiva. Los abogados argumentaron que la orden de extradición fue emitida fuera de procedimiento y denunciaron que su cliente se encontraba bajo incomunicación.

En su resolución, la jueza Lazalde ordenó que se suspenda la extradición; también se le brindó contacto con su defensa legal y familiares, pues la juzgadora advirtió que una extradición apresurada podría causar daños irreparables a los derechos humanos del procesado.

Situación jurídica en México

Actualmente, Audias Flores Silva se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa formalmente de violar la Ley Federal de Armas de Fuego.

Tras una audiencia inicial realizada por videoconferencia y de carácter privado, el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional. Será el próximo lunes 4 de abril cuando un juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso en territorio nacional.

El historial de 'El Jardinero' en EUA

Pese al freno legal en México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una ficha de extradición vigente contra el "Comandante" o "Mata Jefes".

Un gran jurado del Distrito de Columbia lo señala por conspiración para distribuir cocaína y heroína, además del uso de armas de fuego para el narcotráfico, por lo pronto, ya cumplió una condena previa de cinco años en una prisión estadounidense por delitos similares.

Por ello, la OFAC lo mantiene designado como narcotraficante significativo bajo la Kingpin Act, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en suelo estadounidense.

Por ahora, el presunto líder criminal permanecerá en México enfrentando los cargos federales mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo que determinará si su traslado al país vecino es legal o debe postergarse.

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