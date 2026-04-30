F1 regresará en Miami tras pausa por conflicto en Medio Oriente

Tras cinco semanas de pausa, la Fórmula 1 reanudará su temporada luego de la cancelación de carreras en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El regreso del “Gran Circo” será con el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo en el Hard Rock Stadium.

Con esta carrera, la máxima categoría del automovilismo celebrará su quinta edición en Miami, circuito que debutó en el calendario en 2022 bajo la organización de la FIA.

Días y horarios para el GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Práctica 1

10:00 am - 11:30 am (hora de Monterrey) Calificación Sprint

2:30 pm - 3:14 pm (hora de Monterrey) Sábado 2 de mayo Sprint

10:00 am - 11:00 am (hora de Monterrey) Calificación

2:00 pm - 3:00 pm (hora de Monterrey) Domingo 3 de mayo Carrera

2:00 pm - 3:00 pm (hora de Monterrey)

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