F1 regresará en Miami tras pausa por conflicto en Medio Oriente
El espectáculo de la FIA volverá con el Gran Premio de Miami marcará la reanudación de la temporada con formato sprint y actividad del 1 al 3 de mayo
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Abril
2026
Tras cinco semanas de pausa, la Fórmula 1 reanudará su temporada luego de la cancelación de carreras en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
El regreso del “Gran Circo” será con el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo en el Hard Rock Stadium.
Con esta carrera, la máxima categoría del automovilismo celebrará su quinta edición en Miami, circuito que debutó en el calendario en 2022 bajo la organización de la FIA.
Días y horarios para el GP de Miami
Viernes 1 de mayo
10:00 am - 11:30 am (hora de Monterrey)
2:30 pm - 3:14 pm (hora de Monterrey)
Sábado 2 de mayo
10:00 am - 11:00 am (hora de Monterrey)
2:00 pm - 3:00 pm (hora de Monterrey)
Domingo 3 de mayo
2:00 pm - 3:00 pm (hora de Monterrey)
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