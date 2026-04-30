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Deportes

F1 regresará en Miami tras pausa por conflicto en Medio Oriente

El espectáculo de la FIA volverá con el Gran Premio de Miami marcará la reanudación de la temporada con formato sprint y actividad del 1 al 3 de mayo

  • 30
  • Abril
    2026

Tras cinco semanas de pausa, la Fórmula 1 reanudará su temporada luego de la cancelación de carreras en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El regreso del “Gran Circo” será con el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo en el Hard Rock Stadium.

Con esta carrera, la máxima categoría del automovilismo celebrará su quinta edición en Miami, circuito que debutó en el calendario en 2022 bajo la organización de la FIA.

Días y horarios para el GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Práctica 1
10:00 am - 11:30 am (hora de Monterrey)
Calificación Sprint
2:30 pm - 3:14 pm (hora de Monterrey)

Sábado 2 de mayo

Sprint
10:00 am - 11:00 am (hora de Monterrey)
Calificación
2:00 pm - 3:00 pm (hora de Monterrey)

Domingo 3 de mayo

Carrera
2:00 pm - 3:00 pm (hora de Monterrey)

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