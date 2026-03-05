Cae presunto operador del Cártel de Sinaloa buscado en EUA

Un despliegue de fuerzas federales en distintos puntos de Sinaloa derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes del crimen organizado, el aseguramiento de armamento, drogas sintéticas y la localización de un laboratorio clandestino utilizado para la fabricación de narcóticos.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte de operativos dirigidos a debilitar las estructuras del Cártel de Sinaloa en la entidad.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullaje terrestre y aéreo en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa, entre ellos Regulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, identificado como líder de una… pic.twitter.com/LvyFE2llrn — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 5, 2026

Detienen a presunto operador ligado a “El 19”

En el poblado de Alaya, en el municipio de Cosalá, las autoridades capturaron a tres hombres identificados como Régulo Gilberto, de 38 años, alias “Tobilio” o “TB”; José Jairo “N”, de 44 años; y Jesús Geovany “N”, de 28 años.

Durante la intervención también fueron aseguradas tres armas largas, 11 cargadores abastecidos, cerca de 250 cartuchos útiles y un vehículo en el que se desplazaban los detenidos.

De acuerdo con reportes de inteligencia, “Tobilio” es considerado un presunto operador dentro de una célula criminal encabezada por un sujeto conocido como “El 19”, ligada al Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones lo señalan como responsable de coordinar redes de vigilancia del grupo delictivo, además de dirigir células armadas en diversas zonas del estado. También se le relaciona con la producción de drogas sintéticas a gran escala.

Las autoridades estiman que las operaciones vinculadas a este grupo podrían alcanzar una capacidad de producción de hasta 200 kilogramos de droga al mes.

El detenido, además, cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Capturan a mujer vinculada a la compra de precursores

En un operativo distinto realizado en la comunidad de Soyatita, fuerzas federales detuvieron a Karina Guadalupe “N”, de 34 años, conocida con el alias de “Dora”.

A la mujer le fueron aseguradas alrededor de mil dosis de droga sintética. Según las investigaciones, presuntamente participaba en tareas logísticas para el grupo criminal, principalmente en la adquisición de precursores químicos utilizados en la elaboración de narcóticos.

Las autoridades indicaron que también cuenta con una orden de arresto emitida en Estados Unidos.

Desmantelan laboratorio clandestino de drogas

Durante las operaciones en la zona, los agentes federales localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.

En el lugar se encontraron dos máquinas tabletadoras, cinco ollas de peltre y diversos recipientes con sustancias químicas utilizadas para la elaboración de narcóticos.

Entre los insumos decomisados se hallaron aproximadamente 100 litros de acetato de etilo, 24 litros de anilina ACS, 100 litros de metil, 100 litros de alcohol isopropílico, 150 litros de alcohol etílico anhidro y otros 50 litros adicionales de acetato de etilo.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, con los precursores asegurados podría haberse producido droga con un valor cercano a $1,250 millones de dólares en el mercado ilegal de Estados Unidos.

Los cuatro detenidos, así como el armamento, las drogas y los materiales asegurados, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Por su parte, las instituciones de seguridad informaron que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de esta red criminal que operaría en la región sur de Sinaloa.

Comentarios