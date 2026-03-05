Suman 321 connacionales evacuados de Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que 321 connacionales fueron rescatados por rutas terrestres ante el conflicto de Medio Oriente.

A través de redes sociales, la cancillería mencionó que estos desalojos se realizaron a través de las embajadas mexicanas.

La SRE informa que nuestras embajadas en el Medio Oriente continúan operando en estado de alerta y en contacto permanente con nuestras y nuestros connacionales. No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta el momento.



Se tiene registro de 321 personas… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 5, 2026

De acuerdo con la dependencia, las mexicanas y mexicanos fueron rescatadas de los países de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. Sin embargo, mencionaron que la posible cantidad de connacionales pueda aumentar con el paso del tiempo.

Además, reiteraron a los connacionales que tomen las medidas de prevención necesaria para evitar que trasgresan su bienestar.

"Reiteramos a las y los connacionales que permanecen en los países de la región seguir tomando las debidas precauciones y las recomendaciones de las autoridades locales para evitar cualquier afectación a su integridad física."

Estas son las líneas de atención para connacionales

A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:

Embajada en Irán

☎️+989121224463

Embajada en Israel

☎️054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️+966557539374

Embajada en Kuwait

☎️+965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️+972 54 447 0095

