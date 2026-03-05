Suman 321 connacionales evacuados de Medio Oriente
Autoridades reiteraron a las mexicanas y mexicanos que tomen las medidas de prevención necesaria para evitar que trasgresan su bienestar
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que 321 connacionales fueron rescatados por rutas terrestres ante el conflicto de Medio Oriente.
A través de redes sociales, la cancillería mencionó que estos desalojos se realizaron a través de las embajadas mexicanas.
La SRE informa que nuestras embajadas en el Medio Oriente continúan operando en estado de alerta y en contacto permanente con nuestras y nuestros connacionales. No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta el momento.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 5, 2026
Se tiene registro de 321 personas…
De acuerdo con la dependencia, las mexicanas y mexicanos fueron rescatadas de los países de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. Sin embargo, mencionaron que la posible cantidad de connacionales pueda aumentar con el paso del tiempo.
Además, reiteraron a los connacionales que tomen las medidas de prevención necesaria para evitar que trasgresan su bienestar.
"Reiteramos a las y los connacionales que permanecen en los países de la región seguir tomando las debidas precauciones y las recomendaciones de las autoridades locales para evitar cualquier afectación a su integridad física."
Estas son las líneas de atención para connacionales
A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:
Embajada en Irán
☎️+989121224463
Embajada en Israel
☎️054-316-6717
Embajada en Jordania
☎️0778 00 0494
Embajada en Qatar
☎️3363 4450
Embajada en Arabia Saudita
☎️+966557539374
Embajada en Kuwait
☎️+965 9401 6333
Embajada en EAU
☎️504 54 0273
Embajada en Líbano
☎️03 044 598
Oficina de Representación en Palestina
☎️+972 54 447 0095
