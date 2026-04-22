Trasciende posible captura de 'El Guano', hermano de 'El Chapo'

Información preliminar señala que Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", fue capturado durante un megaoperativo desplegado este miércoles en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estos despliegues se realizan desde las primeras horas de este miércoles, sin que confirmen aún la captura del hermano mayor de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"Se están desarrollando acciones operativas desde la mañana, específicamente en Badiraguato y los alrededores. Hay acciones de la Secretaría de Seguridad, encabezadas principalemente por la Secretaría de la Defensa Nacional, ya hay detenidos, aún no se confirma la detención de este sujeto."

Este hombre es acusado de controlar rutas de suministro clave desde Sinaloa hacia los Estados Unidos, aprovechando el terreno montañoso para ocultar laboratorios y centros de acopio.

Su base de operaciones principal se encuentra en la zona serrana de Badiraguato, específicamente en el área del "Triángulo Dorado". Sin embargo, ha sido protagonista de fuertes fricciones dentro de la organización.

Con "Los Chapitos" participó en enfrentamientos armados a través de la facción, por el control de territorios estratégicos y rutas de trasiego en la sierra de Sinaloa. Mientras que con Ismael "El Mayo" Zambada, existieron momentos de tensión por el control de las zonas.

EUA ofrece US$10 millones por 'El Guano'

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos difundió el pasado 31 de agosto del 2025, una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Aureliano Guzmán Loera.

De acuerdo con las autoridades, el hermano de "El Chapo" fue considerado como un operador de alto rango del Cartel de Sinaloa, con rutas estratégicas que van desde Sinaloa y Sonora.

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