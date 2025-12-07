Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty

La circulación con dirección a Saltillo fue reabierta en el kilómetro 61 de la autopista Saltillo–Monterrey, a la altura del municipio de García, tras permanecer cerrada por varias horas.

Después de la reapertura, las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y respetar las indicaciones del personal que permanece en la zona.

Accidente e incendio paralizaron la vía

El cierre se debió a un grave accidente vial que culminó con el incendio de un tráiler y daños a otros dos vehículos de carga pesada, lo que generó una intensa movilización de equipos de emergencia.

El incidente, reportado este domingo, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Protección Civil Nuevo León informó que, tras el accidente y el posterior incendio, tres personas resultaron lesionadas y están siendo atendidas por paramédicos en el lugar. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas.

La vialidad está completamente bloqueada para el tránsito en la dirección que va de Saltillo hacia Monterrey.

Las labores de los equipos de rescate y bomberos se concentran en sofocar las llamas que consumieron la cabina del tráiler y en remover los escombros de los tres vehículos pesados implicados en la colisión.

Se exhorta a los conductores a evitar por completo la zona y tomar como vía alterna la Carretera Libre a Saltillo. Se estima que el cierre total de la autopista podría prolongarse por varias horas mientras se realizan las maniobras necesarias para garantizar la seguridad en el tramo.

Las autoridades de Protección Civil y la Guardia Nacional Carreteras se encuentran en el sitio coordinando las acciones y desviando el tráfico.

