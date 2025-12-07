Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Nuevo León

Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty

Reabren la circulación en la Saltillo-Monterrey tras un choque que incendió un tráiler y dejó tres lesionados en el km 61, en García

  • 07
  • Diciembre
    2025

La circulación con dirección a Saltillo fue reabierta en el kilómetro 61 de la autopista Saltillo–Monterrey, a la altura del municipio de García, tras permanecer cerrada por varias horas.

Después de la reapertura, las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y respetar las indicaciones del personal que permanece en la zona.

Accidente e incendio paralizaron la vía

El cierre se debió a un grave accidente vial que culminó con el incendio de un tráiler y daños a otros dos vehículos de carga pesada, lo que generó una intensa movilización de equipos de emergencia.

El incidente, reportado este domingo, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. 

Protección Civil Nuevo León informó que, tras el accidente y el posterior incendio, tres personas resultaron lesionadas y están siendo atendidas por paramédicos en el lugar. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 9.00.00 PM.jpeg

La vialidad está completamente bloqueada para el tránsito en la dirección que va de Saltillo hacia Monterrey.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 8.06.30 PM.jpeg

Las labores de los equipos de rescate y bomberos se concentran en sofocar las llamas que consumieron la cabina del tráiler y en remover los escombros de los tres vehículos pesados implicados en la colisión.

Se exhorta a los conductores a evitar por completo la zona y tomar como vía alterna la Carretera Libre a Saltillo. Se estima que el cierre total de la autopista podría prolongarse por varias horas mientras se realizan las maniobras necesarias para garantizar la seguridad en el tramo.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 8.59.59 PM.jpeg

Las autoridades de Protección Civil y la Guardia Nacional Carreteras se encuentran en el sitio coordinando las acciones y desviando el tráfico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

272d6b99_f5c2_457a_b5a4_fb3d2beafc79_a0f085c7a6_dcbc232908
Descarta IMSS relación con camión involucrado en choque fatal
Whats_App_Image_2025_11_22_at_5_44_00_PM_6db225c82a
Mueren dos personas tras accidente vial en General Terán
Plecas_e_informacion_2025_11_17_T230726_008_a0e6c64852
San Pedro pospone cierre en Lázaro Cárdenas a Gómez Morín
publicidad

Últimas Noticias

Confirma_Rosalia_fechas_y_precios_de_su_LUX_Tour_2026_en_Mexico_74f8c90d01
Anuncia Rosalía costos de su LUX Tour 2026 en México
Whats_App_Image_2025_12_08_at_9_57_11_PM_48dfb1708e
Aseguran tráiler con pipa de combustible sin documentación
Whats_App_Image_2025_12_08_at_9_50_59_PM_1ac7f441d7
Refuerzan operativos contra el alcohol al volante
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
publicidad
×