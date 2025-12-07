Podcast
Deportes

Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca

La eliminación de Rayados dejó una escena que desató reacciones cruzadas, mensajes con filo y una polémica que sigue dando de qué hablar. Entérate qué pasó

  • 07
  • Diciembre
    2025

La noche en el Nemesio Diez no solo marcó la eliminación de Rayados, también dejó una escena que encendió las redes. Entre presión, silbidos y tensión en la tribuna, Sergio Ramos marcó desde el manchón penal el único descuento del Monterrey, un gol que no alcanzó para cambiar el resultado, pero que abrió la puerta a una polémica que siguió mucho más allá del silbatazo final.

Tras anotar, el defensor español fue en busca del balón para reanudar de inmediato el juego, pero antes de regresar al centro del campo volteó hacia la tribuna y mandó callar a la afición del Toluca. El gesto fue captado por las cámaras y, en cuestión de minutos, comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

La respuesta del Toluca en redes sociales

La imagen se compartió en las cuentas del club escarlata con un mensaje irónico: “Silencio, que la pandilla ya está descansando”, haciendo referencia a la eliminación de Rayados. La publicación desató cientos de reacciones y comentarios, principalmente de seguidores regiomontanos.

toluca se burla de rayados tras eliminación sergio ramos.JPG

Gerardo Arteaga defiende a Ramos

El lateral de Rayados, Gerardo Arteaga, no se quedó callado y respondió a través de sus redes sociales, destacando la trayectoria del español. “Tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad”, escribió, avivando aún más la controversia entre ambas aficiones.

Sergio Ramos le responde las burlas del Toluca.jpeg

El propio Sergio Ramos agradeció públicamente el respaldo y lanzó una frase que fue interpretada como indirecta directa al Toluca: “Los leones no perdemos el sueño por la opinión de las ovejas”. Además, comparó su alcance digital, con más de 67.3 millones de seguidores, frente a los cerca de 680 mil seguidores del Toluca, cerrando así uno de los episodios más comentados de la jornada.

Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca.jpeg

'Mi último partido'; Sergio Ramos confirma que se va de Rayados

La etapa de Sergio Ramos con Rayados habría llegado a su fin en la Semifinal de vuelta ante Toluca. Tras el encuentro, el propio defensor español confirmó que ese fue su último partido con el conjunto regiomontano, por lo que ahora solo resta el anuncio oficial del club para hacer efectiva su salida del futbol mexicano. Aunque en días previos comenzaron a circular versiones sobre su despedida, Ramos optó por no dar declaraciones al respecto hasta después de la eliminación.

Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol.

Su desempeño individual no fue suficiente para llevar a Rayados al título, lo que marcaría su partida de México sin lograr el objetivo principal. Su salida deja abierta la incógnita sobre su próximo destino en el fútbol internacional.


