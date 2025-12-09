Reabrirá Nohoch Mul, la pirámide más alta de Yucatán

La pirámide maya más grande de la península de Yucatán reabrirá sus "puertas" al público después de seis años de obras.

Con 42 metros de alto, esquinas redondeadas y un templo en su parte más alta, la pirámide Nohoch Mul, además de ser el edificio principal de la zona arqueológica de Cobá, una antigua ciudad maya al norte de Quintana Roo, es la más alta de la península de Yucatán.

El ascenso a la pirámide Nohoch Mul fue interrumpido en 2019 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a causa del desgaste que acusaba la estructura original, tanto por causas naturales como por el paso de turistas.

Fue en julio de 2025 cuando el INAH y los ejidatarios de la región acordaron comenzar trabajos de remodelación en la zona arqueológica, los cuales incluyeron la instalación de una escalinata de madera que recubre los 120 escalones originales de la estructura.

La zona arqueológica de Cobá se encuentra a 40 kilómetros al poniente de Tulum, incrustada en la selva, y es una de las decenas de ciudades antiguas mayas sobre la ruta que va de Mérida a la costa de Quintana Roo.

La antigua ciudad aún mantiene un proyecto de investigación por parte del INAH desde 1972, con el cual se siguen aportando indicios para reconstruir la historia de los pueblos mayas de la costa oriental.

En agosto de 2024, el Instituto informó del hallazgo de un panel de 11 metros cuadrados con 123 jeroglíficos que, por primera vez, dieron cuenta de la fecha de su fundación, datada en mayo de 569 a.C.

