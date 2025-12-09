Podcast
Nuevo León

Avanzan actualizaciones catastrales en Monterrey y Guadalupe

El diputado, Fernando Aguirre, presidente de la Comisión Primera de Hacienda, explicó que las modificaciones son de 49 expedientes que llegaron a Congreso

  • 09
  • Diciembre
    2025

Las actualizaciones catastrales en fraccionamientos nuevos en municipios como Monterrey y Guadalupe fueron aprobadas en las comisiones de hacienda del Congreso Local. 

Este miércoles, se vieron las solicitudes del alza del predial, solamente en este tipo de zonas, por lo cual los demás valores catastrales se mantendrán de la manera en la que están actualmente. 

El diputado del PRI, Fernando Aguirre, presidente de la Comisión Primera de Hacienda, explicó que estas modificaciones son de 49 expedientes que entraron al Congreso. 

WhatsApp Image 2025-12-09 at 6.47.36 PM.jpeg

Así mismo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, indicó que para el 2026 no habrá aumentos a los valores catastrales de colonias ya construidas, a pesar de que en el 2024 sí se habían enviado actualizaciones que no entraron en el presente año. 

“No hay incrementos al predial, este año no entran los que se plantearon el año pasado”, dijo el alcalde Adrián de la Garza. 

En Guadalupe también fue una actualización en nuevos fraccionamientos y un cambio de valor a terreno en zona habitacional y comercial. 

Así mismo se aprobaron los presupuestos de ingresos de Monterrey, Aramberri, Dr. Arroyo, Guadalupe, Zaragoza, Iturbide, Mier y Noriega y el municipio de Galeana.


