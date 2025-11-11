Reduce México 37% y NL 75% homicidios dolosos en un año

El Gabinete de Seguridad Nacional informó que los delitos de alto impacto presentaron una reducción significativa en 2025, destacando una baja del 37% en homicidios dolosos a nivel nacional.

De acuerdo con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 a 54.5%, lo que equivale a 32 homicidios menos por día.

“La disminución en homicidios refleja un avance sostenido en la coordinación institucional y las acciones de prevención”, señaló Figueroa Franco.

La funcionaria destacó que 26 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios dolosos durante el último año.

Siete estados concentran la mitad de los homicidios

Pese a la mejora nacional, siete entidades concentran el 51% de los homicidios registrados en México:

Guanajuato

Chihuahua

Baja California

Sinaloa

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Figueroa Franco subrayó que, aunque estos estados se mantienen como los más violentos del país, todas las entidades mostraron reducciones notables en comparación con 2024.

En contraste, Yucatán, Durango, Coahuila, Aguascalientes y Campeche se consolidaron como las entidades más seguras, con los índices más bajos de homicidios dolosos.

Avances en otros delitos de alto impacto

El informe también detalló una disminución en la mayoría de los delitos graves:

Feminicidios: -25%

Lesiones por arma de fuego: -22.9%

Secuestro extorsivo: -59%

Robos con violencia: -48.6%

Robo a casa habitación: -52.3%

Robo de vehículo con violencia: -44.3%

Robo a transportistas con violencia: -49.9%

Robo a transeúntes: -45%

Robo a negocios: -56.8%

La única excepción fue la extorsión, que presentó un aumento del 22.9%, fenómeno que el gobierno atribuye a denuncias más frecuentes y nuevas modalidades digitales.

Nuevo León reduce 75% los homicidios dolosos

De acuerdo con el informe presentado durante la conferencia matutina de este martes 11 de noviembre, la entidad mantuvo una tendencia sostenida a la baja a lo largo del año, consolidándose como uno de los casos más destacados en materia de disminución delictiva.

Las cifras reflejan una reducción progresiva mes a mes: de 3.87 homicidios diarios en octubre de 2024, bajó a 2.19 en diciembre, 1.35 en julio y finalmente 1.26 en octubre de 2025.

Autoridades estatales atribuyen esta mejora a la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como a estrategias focalizadas en municipios con mayor incidencia.

"En el caso de Nuevo León, hay una reducción del 75% en el promedio diario de homicidios, en septiembre de 2024 la entidad registraba un promedio de 5 homicidios dolosos diarios, mientras que 13 meses después el promedio de homicidios se redujo a 1.26, siendo octubre de 2025 el mes más bajo de este periodo analizado", señaló Marcela Figueroa.

El Gabinete de Seguridad afirmó que estos resultados reflejan una tendencia nacional sostenida a la baja en delitos de alto impacto y que el reto para 2026 será consolidar la reducción mediante acciones preventivas, inversión en policía de proximidad y programas sociales.

