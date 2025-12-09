Incendio en Manhattan deja seis heridos y moviliza gran operativo

Después de que un edificio de apartamentos en West Side, Manhattan, se haya reportado, seis personas heridas.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, citado por la cadena CBS, el siniestro comenzó cerca de las 8:20 horas (tiempo local) en un edificio de seis pisos, en donde un total de tres residentes y tres bomberos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica por heridas leves.

En una rueda de prensa frente a las viviendas, Paul Miano, subjefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos, subrayó esta mañana que uno de los residentes, que no podía bajar las escaleras por sí solo, fue rescatado por los bomberos y personal paramédico.

Por su parte, el jefe de Operaciones del departamento, Kevin Woods, reveló que, por su parte, el edificio afectado no estaba protegido adecuadamente contra incendios.

Poco después de las 9:00 horas, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio, del que aún no se han determinado las causas, y lo declaró extinguido a las 10:30 horas.

Dentro de la clasificación por parte del departamento de bomberos de la ciudad, el nivel 4 implica un fuego grave que requiere el despliegue de un importante número de unidades y bomberos. Las alarmas 5 y 6 se reservan para incendios extremadamente graves o masivos.

Comentarios