Caen diez con armas y drogas en Michoacán durante operativo
Sedena y Guardia Nacional detuvieron a diez personas y aseguraron armas, droga y vehículos en distintos municipios de Michoacán
Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron a diez individuos en Michoacán, donde además aseguraron ocho armas de fuego, cinco kilogramos de marihuana y cinco vehículos.
Acciones dentro del Plan Michoacán
El Gobierno federal informó que las detenciones ocurrieron en Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.
En la intervención fueron confiscados 438 cartuchos, dosis de metanfetamina y vehículos.
Además, los agentes realizaron patrullajes en huertas de aguacate y limón, empacadoras, tianguis e industrias citrícolas para reforzar la seguridad de trabajadores y productores.
Coordinación interinstitucional
Las labores se realizaron en conjunto con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado.
Desde el 10 de noviembre, las autoridades han detenido a 165 personas y asegurado armas, vehículos, explosivos, drogas y precursores químicos, además de desmantelar campamentos y tomas clandestinas en Michoacán.
