Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
defensa_ejercito_plan_michoacan_1_a572394292
Nacional

Caen diez con armas y drogas en Michoacán durante operativo

Sedena y Guardia Nacional detuvieron a diez personas y aseguraron armas, droga y vehículos en distintos municipios de Michoacán

  • 06
  • Diciembre
    2025

Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron a diez individuos en Michoacán, donde además aseguraron ocho armas de fuego, cinco kilogramos de marihuana y cinco vehículos.

Acciones dentro del Plan Michoacán

El Gobierno federal informó que las detenciones ocurrieron en Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

1953286.jpeg

En la intervención fueron confiscados 438 cartuchos, dosis de metanfetamina y vehículos.

Además, los agentes realizaron patrullajes en huertas de aguacate y limón, empacadoras, tianguis e industrias citrícolas para reforzar la seguridad de trabajadores y productores.

Coordinación interinstitucional

Las labores se realizaron en conjunto con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado.

Desde el 10 de noviembre, las autoridades han detenido a 165 personas y asegurado armas, vehículos, explosivos, drogas y precursores químicos, además de desmantelar campamentos y tomas clandestinas en Michoacán.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T144833_554_8d44c8e59b
Caen tres por narcomenudeo tras cateos en Cuauhtémoc e Iztacalco
596591302_1264628022377483_6428528785132553612_n_8f184f75d1
FGR ya investiga explosión de bomba en Coahuayana, Michoacán
IMG_3260_1857bc03a8
Este es el significado de la flor de Nochebuena en la Navidad
publicidad

Últimas Noticias

gusano_barrenador_mexico_aebde18a34
Ganaderos alertan por sobrerregulación por gusano barrenador
Whats_App_Image_2025_12_07_at_10_35_08_PM_1_e89e812048
Provoca fuerte movilización incendio en Apodaca
frente_frio_nl_c3f91df2b8
Advierte Protección Civil bajas temperaturas para esta semana
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
abghr5h_446ae5a0cb
Cerrarán Instituto Franco Mexicano en San Pedro durante 2026
publicidad
×