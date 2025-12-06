Caen diez con armas y drogas en Michoacán durante operativo

Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron a diez individuos en Michoacán, donde además aseguraron ocho armas de fuego, cinco kilogramos de marihuana y cinco vehículos.

Acciones dentro del Plan Michoacán

El Gobierno federal informó que las detenciones ocurrieron en Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

En la intervención fueron confiscados 438 cartuchos, dosis de metanfetamina y vehículos.

Además, los agentes realizaron patrullajes en huertas de aguacate y limón, empacadoras, tianguis e industrias citrícolas para reforzar la seguridad de trabajadores y productores.

Coordinación interinstitucional

Las labores se realizaron en conjunto con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado.

Desde el 10 de noviembre, las autoridades han detenido a 165 personas y asegurado armas, vehículos, explosivos, drogas y precursores químicos, además de desmantelar campamentos y tomas clandestinas en Michoacán.

