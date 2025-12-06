Podcast
Nacional

Fiscalía General acuerda mejora de datos sobre delitos

La CNPJ acordó fortalecer la coordinación, mejorar la información criminal y avanzar en herramientas comunes para combatir la delincuencia

  • 06
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de la República encabezó en la Ciudad de México la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde instituciones del país acordaron reforzar la coordinación para enfrentar la delincuencia y mejorar la calidad de la información criminal.

Godoy llama a unidad y herramientas sólidas

La fiscal general y presidenta de la CNPJ, Ernestina Godoy Ramos, destacó que estos encuentros deben ser periódicos para avanzar en investigación, judicialización y combate a la impunidad.

Los integrantes aprobaron la implementación del Registro Criminal de Armas de Fuego, primer componente del Sistema Informático Nacional Interoperable.

El objetivo es fortalecer la trazabilidad y apoyar investigaciones, bajo la operación de unidades de análisis en cada entidad.

EH UNA FOTO - 2025-12-06T093249.323.jpg

Intercambio de datos y reportes confiables

Se ratificó el compromiso de continuar el flujo de información con la Agencia de Investigación Criminal y de garantizar reportes diarios completos sobre homicidio doloso.

También acordaron mejorar la entrega de estadísticas al SENAP con apoyo del INEGI y la FGR.

La Asamblea revisó una propuesta para reforzar la comunicación institucional, capacitar personal y crear protocolos en casos que involucren a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mark Coolidge Johnson, subrayó que desmantelar organizaciones completas requiere colaboración y capacitación continua entre instituciones.


