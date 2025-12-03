Cerrar X
Nacional

Harfuch y SEDENA encabezan reuniones privadas en Michoacán

Omar Harfuch y el general Ricardo Trevilla sostuvieron reuniones privadas en Uruapan y Morelia tras los recientes asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo

  • 03
  • Diciembre
    2025

Se llevaron a cabo reuniones privadas este miércoles encabezadas por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los municipios de Uruapan y Morelia, Michoacán.

La primera reunión inició poco después de las 11:00 horas en el cuartel regional de la Guardia Nacional en Tiamba, Uruapan.

Ahí dialogaron con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, y el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, entre otros funcionarios.

Este encuentro marca la tercera visita de Harfuch a Michoacán en menos de dos meses, como parte de la respuesta institucional a los asesinatos del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez (19 de octubre) y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez (1 de noviembre).

Reunión militar en Morelia con acceso restringido

En Morelia, el general Trevilla Trejo encabezó otra reunión con mando castrense en la XXI Zona Militar, donde el acceso fue completamente cerrado a la prensa.

Soldados colocaron cortinas blancas para impedir la visibilidad hacia el patio central del inmueble.

Expectativa por avances en las investigaciones

El gobernador Ramírez Bedolla anunció que este jueves ofrecerá una conferencia de prensa junto al gabinete de seguridad del estado, donde se prevé informar avances clave en los casos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo.

Caso Bernardo Bravo

La Fiscalía de Michoacán no ha registrado detenciones, pero obtuvo órdenes de aprehensión contra César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, líder del cártel Los Blancos de Troya y Jonathan "N.", “El Timbas”, presunto sicario del mismo grupo criminal.

Caso Carlos Manzo

En contraste, por el asesinato del alcalde, la fiscalía ha detenido a siete escoltas del edil, Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado”, presunto líder del CJNG y  Jaciel Antonio Herrera Torres, “El Pelón”, acusado de reclutar al menos a dos de los sicarios.

Tres de los gatilleros involucrados han sido asesinados tras el crimen.

