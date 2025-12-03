Cerrar X
operativo_nueva_orleans_27870e2e9f
Internacional

Lanza EUA operativo contra migrantes mexicanos en Nueva Orleans

El DHS lanzó el operativo ‘Catahoula Crunch’ en Nueva Orleans, con detenciones enfocadas en migrantes mexicanos y centroamericanos

  • 03
  • Diciembre
    2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó este miércoles el operativo migratorio “Catahoula Crunch” en Nueva Orleans, sumándose a la serie de acciones federales que la administración de Donald Trump ha intensificado en ciudades gobernadas por demócratas.

El foco principal es detener a migrantes originarios de Centroamérica y México.

Aunque la agencia no detalló qué corporaciones participan, filtraciones a medios locales anticipan la llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza, como ocurrió en Carolina del Norte durante el operativo "Charlotte’s Web"’, que dejó 200 detenidos.

Imágenes oficiales señalan directamente a mexicanos

En su comunicado, el DHS divulgó fotografías de personas detenidas previamente, entre ellas ciudadanos mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, jordanos y vietnamitas.

La narrativa oficial insiste en que las llamadas “políticas santuario” permiten la liberación de migrantes con historial criminal, lo que, según la agencia, obliga a los agentes a enfrentar riesgos innecesarios.

“Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades al liberar a extranjeros criminales”, afirmó la subsecretaria Tricia McLaughlin.

operativo-migracion-nueva-orleans.jpg

Temor en la comunidad latina

Nueva Orleans alberga cerca de 223,000 inmigrantes, y una parte significativa proviene de México. Restaurantes, supermercados y negocios latinos publicaron en redes sociales que cerrarían temporalmente ante el temor de redadas, situación que ya se vivió en operativos federales de años anteriores.

Cabe señalar que dicho operativo es parte de una serie de intervenciones federales en ciudades gobernadas por demócratas, impulsadas por la Administración de Donald Trump.

El presidente anunció además el envío próximo de la Guardia Nacional, tras una petición del gobernador republicano Jeff Landry.

“Vamos a ir ahí en un par de semanas”, adelantó Trump durante una reunión en la Casa Blanca.

Lo ocurrido en Nueva Orleans sigue el patrón de los operativos realizados este año en Los Ángeles y Chicago, que generaron protestas comunitarias por detenciones arbitrarias y un aumento del temor entre migrantes mexicanos.

Por su parte, la alcaldesa saliente LaToya Cantrell y la alcaldesa electa Helena Moreno, mexicana de nacimiento, expresaron preocupación ante la magnitud del despliegue.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T180320_925_7dc269985a
Hegseth puso en riesgo misión al usar 'app' de mensajería: EUA
EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T174228_640_8d90ee8d20
Harfuch y SEDENA encabezan reuniones privadas en Michoacán
redadas_mundial_9554d0ca55
Trump no descarta redadas migratorias durante Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_salario_d2386eba44
El IP respalda el aumento salarial para el 2026
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_23_27_AM_b3a545fde8
Gubernatura de Nuevo León: ¿Sólo para mujeres?
finanzas_autos_3f8533a28d
Ventas de autos rebasan en 15% los niveles de prepandemia
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
IMG_3359_b0c1ae0591
Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo
publicidad
×