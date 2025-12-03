Lanza EUA operativo contra migrantes mexicanos en Nueva Orleans

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó este miércoles el operativo migratorio “Catahoula Crunch” en Nueva Orleans, sumándose a la serie de acciones federales que la administración de Donald Trump ha intensificado en ciudades gobernadas por demócratas.

El foco principal es detener a migrantes originarios de Centroamérica y México.

Aunque la agencia no detalló qué corporaciones participan, filtraciones a medios locales anticipan la llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza, como ocurrió en Carolina del Norte durante el operativo "Charlotte’s Web"’, que dejó 200 detenidos.

Imágenes oficiales señalan directamente a mexicanos

En su comunicado, el DHS divulgó fotografías de personas detenidas previamente, entre ellas ciudadanos mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, jordanos y vietnamitas.

La narrativa oficial insiste en que las llamadas “políticas santuario” permiten la liberación de migrantes con historial criminal, lo que, según la agencia, obliga a los agentes a enfrentar riesgos innecesarios.

“Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades al liberar a extranjeros criminales”, afirmó la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Temor en la comunidad latina

Nueva Orleans alberga cerca de 223,000 inmigrantes, y una parte significativa proviene de México. Restaurantes, supermercados y negocios latinos publicaron en redes sociales que cerrarían temporalmente ante el temor de redadas, situación que ya se vivió en operativos federales de años anteriores.

Cabe señalar que dicho operativo es parte de una serie de intervenciones federales en ciudades gobernadas por demócratas, impulsadas por la Administración de Donald Trump.

El presidente anunció además el envío próximo de la Guardia Nacional, tras una petición del gobernador republicano Jeff Landry.

“Vamos a ir ahí en un par de semanas”, adelantó Trump durante una reunión en la Casa Blanca.

Lo ocurrido en Nueva Orleans sigue el patrón de los operativos realizados este año en Los Ángeles y Chicago, que generaron protestas comunitarias por detenciones arbitrarias y un aumento del temor entre migrantes mexicanos.

Por su parte, la alcaldesa saliente LaToya Cantrell y la alcaldesa electa Helena Moreno, mexicana de nacimiento, expresaron preocupación ante la magnitud del despliegue.

