Revelan que 78% de armas decomisadas provienen de Estados Unidos

Alrededor del 78% de las 18 mil armas decomisadas en México, provienen de Estados Unidos, así lo reveló Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional.

Durante la conferencia matutina de este martes, detalló que durante la presente administración se aseguraron más de 200 armas calibre .50.

"Las armas calibre .50 se han asegurado en esta administración 215 armas calibre .50, fusiles del tipo de Barret; lanzagrandas calibre .40, 20; lanzacohetes, 13; ametralladoras de diferentes calibres, 273; y por lo que se refiere específcamente a los cartuchos calibre .50"

De este último calibre, el secretario reveló que casi la mitad de los cartuchos decomisados para esta arma provienen de armerías del sur de Estados Unidos.

"Desde el registro que tenemos en la Secretaría de Defensa Nacional de los cartuchos asegurados desde el 2012 a la fecha son 173,000 cartuchos, de esos el 47% provienen de esa empresa."

La Secretaría de la Defensa de México respaldó este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del 113° aniversario de la Marcha de la Lealtad celebrada en el Zócalo de la Ciudad de México.

El secretario Ricardo Trevilla Trejo aseguró que la lealtad es un principio que ha guiado a México en los "momentos más decisivos de la historia".

