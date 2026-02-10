Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
secretario_trevilla_trejo_calibre_decomiso_eua_b4d592c271
Nacional

Revelan que 78% de armas decomisadas provienen de Estados Unidos

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que casi la mitad de los cartuchos decomisados en el territorio provienen de una armería estadounidense

  • 10
  • Febrero
    2026

Alrededor del 78% de las 18 mil armas decomisadas en México, provienen de Estados Unidos, así lo reveló Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional.

Durante la conferencia matutina de este martes, detalló que durante la presente administración se aseguraron más de 200 armas calibre .50.

"Las armas calibre .50 se han asegurado en esta administración 215 armas calibre .50, fusiles del tipo de Barret; lanzagrandas calibre .40, 20; lanzacohetes, 13;  ametralladoras de diferentes calibres, 273; y por lo que se refiere específcamente a los cartuchos calibre .50"

De este último calibre, el secretario reveló que casi la mitad de los cartuchos decomisados para esta arma provienen de armerías del sur de Estados Unidos.

"Desde el registro que tenemos en la Secretaría de Defensa Nacional  de los cartuchos asegurados desde el 2012 a la fecha son 173,000 cartuchos, de esos el 47% provienen de esa empresa."

Defensa Nacional respalda a Presidenta en Marcha de la Lealtad

La Secretaría de la Defensa de México respaldó este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del 113° aniversario de la Marcha de la Lealtad celebrada en el Zócalo de la Ciudad de México.

defensa-nacional-respalda-claudia-sheinbaum.jpg

El secretario Ricardo Trevilla Trejo aseguró que la lealtad es un principio que ha guiado a México en los "momentos más decisivos de la historia".

Aquí te presentamos la nota completa: Defensa Nacional respalda a Presidenta en Marcha de la Lealtad


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_11_at_15_36_40_6168c2548b
Texas destina 20 mil mdd ante déficit de agua con México
AP_26042062898990_aebc0648a3
Trump se reúne con Netanyahu; prioriza acuerdo nuclear con Irán
Senado_avala_ingreso_de_militares_de_EU_600x400_88b47343b7
Senado avala ingreso de Marines de EUA para adiestramiento
publicidad

Últimas Noticias

AP_26042823946478_b05ebb846e
Rescatan manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida
AP_26042770995530_62543dde84
Seahawks llegan a casa y celebran triunfo con desfile en Seattle
eqwf_ecbb502768
Tribunal falla a favor de regidora en Monclova
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×