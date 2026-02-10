Podcast
Internacional

Netanyahu viaja este martes a EUA por diálogo nuclear con Irán

El primer ministro israelí viaja a Washington para instar a Trump a ampliar las negociaciones nucleares con Irán, en medio de tensiones militares

  • 10
  • Febrero
    2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viaja este martes a Washington con el objetivo de persuadir al presidente estadounidense Donald Trump para que amplíe el alcance de las negociaciones nucleares con Irán, reanudadas la semana pasada en un contexto de creciente despliegue militar de Estados Unidos en la región.

Israel ha insistido durante años en que cualquier acuerdo debe incluir el cese total del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, la reducción de su programa de misiles balísticos y el fin de su apoyo a grupos armados como Hamás y Hezbollah.

Teherán, por su parte, ha rechazado esas condiciones y sostiene que solo aceptará ciertos límites a su programa nuclear a cambio de un alivio de sanciones.

Presión diplomática y militar

La visita de Netanyahu se produce tras contactos recientes entre enviados estadounidenses y autoridades israelíes e iraníes.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner se reunieron con el primer ministro en Jerusalén, mientras que diplomáticos estadounidenses mantuvieron conversaciones indirectas con el ministro de Relaciones Exteriores iraní en Omán.

AP26041470905742.jpg

La oficina de Netanyahu reiteró que cualquier negociación debe contemplar restricciones al programa de misiles balísticos y el fin del respaldo iraní al llamado “eje” regional.

Analistas señalan que la combinación de presión militar estadounidense y diplomacia intensiva coloca a la región en un momento decisivo. “Estos son días en que se están tomando decisiones”, afirmó Yohanan Plesner, presidente del Instituto de Democracia de Israel.

La opción militar sobre la mesa

Netanyahu ha impulsado históricamente una postura firme frente a Irán. El año pasado, Estados Unidos se sumó a Israel en 12 días de ataques contra instalaciones militares y nucleares iraníes, un antecedente que podría influir en las conversaciones actuales.

No está claro si la reciente represión de protestas en Irán o el despliegue militar estadounidense han modificado la postura de Teherán o la estrategia de Washington.


Comentarios

Etiquetas:
