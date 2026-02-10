Podcast
reforestando_secretaria_medio_ambiente_0f1cb26982
Nuevo León

Reforesta Medio Ambiente CECyTE García II con plantas nativas

Estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel participaron activamente en la reforestación registrada en los terrenos del plantel educativo.

La Secretaría del Medio Ambiente llevó a cabo este martes, la plantación de árboles nativos en el plantel CECyTE García II para sembrar un legado ambiental en las aulas.

Como parte del marco de las actividades de bienvenida al semestre Febrero-Julio 2026 de "Bosques Escolares", el titular Raúl Lozano Caballero aseguró que este hecho representa un "voto de confianza en la vida".

“Hoy celebramos hoy un acto significativo DOBLE: darles la bienvenida a más de 500 alumnos que inician un nuevo ciclo escolar y plantar un futuro más verde. Cada árbol en este suelo escolar representa un voto de confianza en la vida, un acto de esfuerzo y el firme compromiso de esta administración por transformar los espacios educativos en bosques de aprendizaje y conciencia ambiental”.

reforestando-secretaria-medio-ambiente.jpg

Aportación de servicios ecosistémicos en el entorno

Entre los beneficios clave para el entorno se encuentran: 

  • Mejora la calidad del aire 
  • Generación de áreas de sombra que moderan la temperatura 
  • Creación de espacios de convivencia 
  • Embellecer el paisaje escolar
  • Transformar zonas grises en áreas verdes funcionales

Este programa cuenta con el objetivo para replicar la acción de reforestación y conciencia en los planteles de Nuevo León, así como en la creación de un ambiente más resiliente.

Te recomendamos: Encabeza Raúl Lozano operativo contra emisiones de tráileres

 


