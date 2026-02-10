Podcast
Nacional

Descarta García Harfuch pena de muerte para extraditados a EUA

El secretario de Seguridad afirmó que algunos de las personas que fueron extraditadas, aún cuentan con asuntos pendientes en México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que ninguno de los presos extraditados a Estados Unidos será sentenciado a pena de muerte.

Durante la conferencia matutina de este martes encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular Omar García Harfuch afirmó que la solicitud del Departamento de Justicia de la Unión Americana afirma que ninguno será sujeto a pena de muerte

"En la solicitud del Departamento de Justicia que firma la titular, ahí mismo dice que ninguno será sujeto a pena de muerte. Entonces ellos tienen distintos juicios. Algunos que han iniciado, otros que todavía no, pero la pena de muerte se descarta para todas las personas que han sido enviadas a Estados Unidos".

El secretario de Seguridad afirmó que algunos de los extraditados aún cuentan con asuntos pendientes en México.

"Ha habido otros casos en los que son liberados en Estados Unidos y por Estados Unidos nos los entrega a nosotros para que cumplan acá su condena." reafirmó el secretario.

México traslada a 37 operadores criminales a Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México trasladó este martes a 37 personas consideradas operadores relevantes de distintas organizaciones criminales hacia Estados Unidos, como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad.

De acuerdo con información difundida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con respeto a la soberanía nacional. 

Aquí te presentamos la nota completa: México traslada a 37 operadores criminales a Estados Unidos

 


