Cerrar X
quintana_roo_homicidios_502f328116
Nacional

Caen homicidios 61.3% en Quintana Roo en 10 meses: Federación

En sus primeros diez meses, el gobierno de Claudia Sheinbaum logró reducir 61.3% los homicidios dolosos en la entidad, con cifras históricamente bajas

  • 15
  • Agosto
    2025

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que en los primeros diez meses de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo los homicidios dolosos en la entidad han disminuido 61.3%.

En septiembre de 2024 se registraban dos víctimas al día, mientras que en julio pasado el promedio bajó a 0.77 diarios, la cifra más baja para un mes de julio desde 2017.

EH UNA FOTO.jpg

Benito Juárez, con récord en reducción delictiva

Cabe señalar que en el municipio de Benito Juárez, la baja es aún más pronunciada: 70.6% menos homicidios entre julio de 2024 y julio de 2025, al pasar de 1.1 a 0.32 casos diarios.

EH UNA FOTO (1).jpg

Más de 3 mil detenidos y decomisos importantes

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que del 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025 se han detenido a 3,258 personas por delitos de alto impacto, de las cuales más del 90% han sido vinculadas a proceso por la fiscalía estatal.

Durante este periodo se aseguraron 1,300 kilos de drogas, 287 armas de fuego, 6,228 cartuchos y 422 cargadores.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Gybg90_SWAAAAK_S_48177c4f72
Reconoce embajador Ronald Johnson operativo en Aguascalientes
AP_25228479295308_e3603726c2
Ataque aéreo militar deja al menos 21 muertos en Myanmar
AP_25228326598520_6ebaa423f8
Erin pasa a huracán de categoría 4 en el Caribe
publicidad

Últimas Noticias

Gybg90_SWAAAAK_S_48177c4f72
Reconoce embajador Ronald Johnson operativo en Aguascalientes
MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
AP_25228505787598_9fdcc88ab0
Newcastle empata 0-0 con Aston Villa en la Liga Premier
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×