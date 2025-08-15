Caen homicidios 61.3% en Quintana Roo en 10 meses: Federación

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que en los primeros diez meses de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo los homicidios dolosos en la entidad han disminuido 61.3%.

En septiembre de 2024 se registraban dos víctimas al día, mientras que en julio pasado el promedio bajó a 0.77 diarios, la cifra más baja para un mes de julio desde 2017.

Benito Juárez, con récord en reducción delictiva

Cabe señalar que en el municipio de Benito Juárez, la baja es aún más pronunciada: 70.6% menos homicidios entre julio de 2024 y julio de 2025, al pasar de 1.1 a 0.32 casos diarios.

Más de 3 mil detenidos y decomisos importantes

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que del 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025 se han detenido a 3,258 personas por delitos de alto impacto, de las cuales más del 90% han sido vinculadas a proceso por la fiscalía estatal.

Durante este periodo se aseguraron 1,300 kilos de drogas, 287 armas de fuego, 6,228 cartuchos y 422 cargadores.

