Nacional

Diputados aprueban prohibición total de vapeadores en México

La Cámara de Diputados aprobó prohibir vapeadores y fortalecer compras de salud. Morena afirma que no habrá sanciones a consumidores, solo a quienes lucren

  • 09
  • Diciembre
    2025

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley General de Salud, que incluye la prohibición total de vapeadores y su publicidad, además de cambios para reforzar la compra consolidada de medicamentos y otros insumos sanitarios.

El dictamen avanzó con 324 votos de Morena y aliados, frente a 129 de la oposición.

Aclaración sobre sanciones

Uno de los puntos más polémicos fue la supuesta penalización a usuarios de cigarrillos electrónicos.

Opositores advirtieron de sanciones de hasta ocho años de cárcel para quien posea un vapeador.

Morena aclaró que presentará una reserva para precisar que las sanciones aplicarán solo a quienes comercialicen estos productos con fines de lucro, no a consumidores.

El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, sostuvo que la prohibición busca proteger a niñas, niños y adolescentes de productos “dirigidos con diseños atractivos y publicidad engañosa”.

Señaló que quienes lucren con vapeadores enfrentarán de uno a ocho años de prisión y fuertes multas.

Reforma amplia en materia sanitaria

Además de la prohibición, la reforma impulsa la compra consolidada de medicamentos, fortalece a Cofepris, incentiva la producción nacional de insumos, reconoce la salud digital y actualiza el control de sustancias sicotrópicas y estupefacientes.

También promueve mayor transparencia en el uso del Fonsabi y la creación de un plan maestro de infraestructura en salud.

Oposición alerta sobre mercado ilegal

Legisladores de MC, PAN y PRI criticaron que la reforma es excesivamente prohibicionista y advirtieron que podría alimentar el mercado negro de vapeadores, beneficiando al crimen organizado.

Señalaron además que el dictamen es extenso y se aprobó sin suficiente análisis técnico.

La oposición reprochó que la reforma se votara sin consultar a especialistas y en un contexto de bajo presupuesto para salud. 


