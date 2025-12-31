Podcast
Aeropuerto de Ciudad de México suspende aterrizajes por neblina

Ante el paso del Frente Frío Número 25 por el territorio mexicano, se presentan condiciones gélidas acompañadas de lluvia, niebla y fuertes ráfagas de viento

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez anunció que canceló sus operaciones ante la presencia de neblina que se registró durante esta mañana en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la cuenta del aeropuerto compartió que por cuestiones de seguridad, los aterrizajes están suspendidos.

Sin embargo, reiteró que los despegues continuarán operando con normalidad.

Pronostican bancos de niebla en oriente y sureste de México

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante este miércoles, el ambiente persistirá frío, con heladas por el paso del Frente Frío número 25 en distintas zonas del país.

Se prevé que en las zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca las temperaturas desciendan hasta los 0° centígrados, mientras que en entidades como Chihuahua y Durango podrían llegar hasta los -10° centígrados.

Ante este pronóstico, las autoridades recomendaron a la población:

  • Tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Monitorear a personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores.
  • Mantenerse informados por medio de las autoridades correspondientes.

 


