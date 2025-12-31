Rusia difunde video de dron y acusa a Ucrania de atacar a Putin

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este miércoles un video de un dron derribado durante un supuesto ataque ucraniano contra una residencia del presidente Vladimir Putin, ocurrido esta semana y que Kiev calificó como una “mentira”.

Las autoridades rusas señalaron que se trató de un ataque “terrorista” y “personal” contra el mandatario, y advirtieron que este hecho influirá en su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Video y versión oficial de Moscú

En el material difundido se observa un dron dañado sobre la nieve, en una zona boscosa.

De acuerdo con el ministerio, el ataque fue “dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases”.

La dependencia afirmó que el ataque comenzó a las 19:00 horas locales del 28 de diciembre, con un lanzamiento “masivo” de drones contra una residencia presidencial ubicada en la región de Nóvgorod, al noroeste del país, entre Moscú y San Petersburgo.

Las autoridades no precisaron si Putin se encontraba en el lugar en ese momento, aunque aseguraron que el inmueble no sufrió daños.

Testimonio y contexto político

Además del video del dron, el Ministerio de Defensa difundió el testimonio de un supuesto testigo, habitante de una aldea cercana a la residencia señalada.

La denuncia rusa se dio poco después de una reunión en Florida entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelensky, en la que ambos afirmaron estar más cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky rechazó la acusación y la calificó como una “mentira” destinada a “socavar” los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz.

En la misma línea, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de lanzar “acusaciones infundadas” como una “distracción deliberada” del diálogo de paz. Afirmó que Rusia busca desacreditar los avances impulsados por Ucrania y sus aliados occidentales.

Comentarios