Investigan_presunto_atentado_contra_exalcalde_de_Palmar_de_Bravo_a51042d57a
Nacional

Investigan presunto atentado contra exalcalde de Palmar de Bravo

Estos hechos ocurrieron entre las comunidades de La Purísima y Cuacnopalan dejaron diversos daños materiales, incluidos vehículos calcinados

  • 31
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga los hechos violentos registrados este lunes, donde algunos se dañaron algunos vehículos pertenecientes al expresidente municipal de Palmar de Bravo, Adán Silva Valeriano.

A través de redes sociales, autoridades estatales compartieron el comunicado donde se da parte de lo sucedido, además de confirmar afirma que únicamente se registraron de daños materiales.

G9djS9AX0AA-nr0.jpg

Cronología del ataque

Hombres a bordo de motocicletas perpetraron ataques simultáneos en el municipio de Palmar de Bravo, en donde varios vehículos resultaron dañados por las llamas del incendio provocado en el estado de Puebla.

G9d7QddWEAAw5hK.jpg

Estos hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes entre las comunidades de la Purísima y Cuacnopalan, donde integrantes de un grupo armado arribaron al lugar para presuntamente disparar y prender fuego a una de las propiedades del exalcalde.

Por estos hechos, al menos dos camionetas quedaron calcinadas.

G9ZpfRmXwAAXIcX.jpg

Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil acudieron hasta el lugar para brindar atención inmediata.

Una de las líneas de investigación apunta que los responsables eran parte del grupo criminal comandado por un hombre apodado "El Choko". Mientras que también se presume que los presuntos delincuentes intentaron robar dentro de uno de los inmuebles.


Comentarios

Etiquetas:
