EH_FALLECIMIENTO_5_be3c7a7b51
Escena

Muere Isiah Whitlock Jr., actor icónico de The Wire, a los 71

El actor Isiah Whitlock Jr., recordado por Clay Davis en The Wire, falleció en Nueva York a los 71 años tras una breve enfermedad

  • 31
  • Diciembre
    2025

El mundo del cine y la televisión se vistió de luto tras confirmarse la muerte del actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel como el corrupto senador estatal Clay Davis en la serie The Wire de HBO.

El intérprete falleció el 30 de diciembre de 2025 en Nueva York, a los 71 años de edad.

La noticia fue confirmada por su representante, Brian Liebman, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a su amigo y cliente.

Mensaje de su representante

“Es con tremenda tristeza que comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocías, lo amabas.

Un actor brillante y una persona aún mejor”, escribió Liebman en Instagram.

De acuerdo con reportes de medios, el actor murió pacíficamente tras una breve enfermedad.

¿Quién fue Isiah Whitlock Jr.?

Nacido el 13 de septiembre de 1954 en South Bend, Indiana, Whitlock Jr. estudió teatro en la Southwest Minnesota State University, a la que ingresó inicialmente con una beca de fútbol americano.

G9dMHfZW4AAcuIa.jfif

Tras una lesión, enfocó su carrera en la actuación y perfeccionó su formación en el American Conservatory Theater de San Francisco.

Isiah Whitlock Jr. alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Clay Davis en The Wire (2002–2008), personaje que inmortalizó con su célebre muletilla “Sheeeeee-it”, la cual se convirtió en un fenómeno cultural y un símbolo de la serie.

Su actuación lo consolidó como uno de los actores de carácter más queridos y reconocibles de la televisión estadounidense.

Whitlock fue un colaborador frecuente del director Spike Lee, participando en películas como 25th Hour (2002), She Hate Me (2004), BlacKkKlansman (2018) y Da 5 Bloods (2020).

Además de The Wire, el actor tuvo participaciones destacadas en series como Veep, Your Honor y The Residence, esta última estrenada en 2025.

También prestó su voz en producciones animadas de Pixar como Cars 3, Lightyear y la próxima Hoppers, prevista para 2026.


