Celebra México récord de inversión extranjera: US$34,265 millones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México alcanzó un récord histórico de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el segundo trimestre de este año, al registrar $34,265 millones de dólares, cifra que supera los $31,096 millones reportados en 2024.

De acuerdo con los datos presentados en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Inversión Extranjera Directa creció 10.2% en comparación con el mismo periodo de 2024, consolidando a México como uno de los principales destinos de capital extranjero en América Latina.

México alcanzó el máximo nivel de inversión extranjera directa en un segundo trimestre, de acuerdo con la Secretaría de Economía. La captación obtuvo récord de 34 mil 265 millones de dólares, es decir, 10.2 por ciento más que el mismo periodo de 2024.



Impacto de los aranceles de Trump

La mandataria federal aseguró que la imposición de nuevos aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump no ha tenido un impacto negativo en la economía mexicana.

Recordó que Washington aplicó tarifas a diversos países como India y mantiene medidas económicas frente a la Unión Europea y Rusia, pero México ha logrado mantener su atractivo para las inversiones.

Además, aprovechó para rechazar las críticas sobre el aumento al salario mínimo, señalando que se demostró falso el argumento de que mejores sueldos provocarían inflación o desalentarían la inversión.

“Lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones sin inflación”, subrayó.

Un segundo trimestre histórico

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, destacó que el récord alcanzado en 2025 no solo confirma la confianza de inversionistas internacionales, sino que respalda la estrategia económica que combina mejores salarios, estabilidad y apertura al capital extranjero.

