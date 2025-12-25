Podcast
Tamaulipas

Celebración navideña en Ciudad Victoria: tradición y unión

Navidad en Ciudad Victoria no solo se trata de la comida, sino de crear recuerdos inolvidables y reforzar esos vínculos que hacen de cada hogar un lugar cálido

  • 25
  • Diciembre
    2025

En Ciudad Victoria, la Navidad se vivió de manera especial entre las familias, quienes se reunieron para disfrutar de una celebración llena de tradiciones y momentos significativos.

Los aromas de los tradicionales tamalitos y frijoles charros llenaron los hogares, mientras que la pizza también se hizo un lugar en la mesa, mostrando la diversidad de sabores que caracterizan estas festividades.

Los juegos de lotería fueron un punto central de la convivencia, donde niños, jóvenes y adultos compartieron risas y emociones, fortaleciendo los lazos familiares.

Este tipo de actividades no solo entretienen, sino que también fomentan la unión y el amor entre los seres queridos, recordando la importancia de estar juntos en esta época tan especial.

La Navidad en Ciudad Victoria no solo se trata de la comida, sino de crear recuerdos inolvidables y reforzar esos vínculos que hacen de cada hogar un lugar lleno de calidez y felicidad.

Así como en la familia Garza Moreno miles de familias de la capital del estado se reunieron como cada año para celebrar la navidad.


