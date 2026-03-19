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Cemex conmemora 120 años de construir confianza

Afirman que el esfuerzo de sus colaboradores 'se refleja en espacios confiables, resistentes y duraderos donde la vida se construye'

  • 19
  • Marzo
    2026

Cemex celebra su 120 aniversario, una trayectoria que comenzó en Nuevo León y que hoy se extiende a nivel global, consolidando a la compañía como un referente mundial en la industria de la construcción.

“Nuestros clientes confían en los productos y servicios de Cemex porque saben que es equivalente a edificar una casa, una obra o un negocio sólido y tener un patrimonio duradero para sus familias. El esfuerzo de nuestros colaboradores se refleja en espacios confiables, resistentes y duraderos donde la vida se construye. Así llegamos a este aniversario, orgullosos de nuestras raíces y de nuestra proyección internacional, construyendo confianza en cada obra para tener un mejor futuro”, aseguró Sergio Menéndez, presidente de Cemex México.

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Cemex contribuye a cimientos de obras públicas

La empresa ha contribuido a la edificación de obras que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas como los cimientos del Monumento a la Revolución; el campus y la biblioteca del Tecnológico de Monterrey; la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe, la rehabilitación del Circuito Interior y la remodelación del Zócalo en la Ciudad de México.

También destacan sistemas de movilidad como el Metrobús, desarrollos verticales de gran escala como Torre Reforma, Torre Mitikah, Torre KOI y Torre Rise, además de infraestructuras de ingeniería de alta complejidad como el Puente Baluarte y el Puente Atirantado de San Pedro Garza García.

Asimismo, la empresa cuenta con la red minorista de materiales de construcción más grande del país, Construrama, con 25 años de exitosa trayectoria. Cada uno de estos proyectos refleja la capacidad técnica, innovación y alcance operativo que han distinguido a la compañía a lo largo de su historia. 


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