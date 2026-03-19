Sheinbaum recibe a presidente de Alemania en Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier para entablar una reunión bilateral entre México y Alemania.

Desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria federal recibió a Steinmeier y a su gabinete en las puertas del Museo Maya, donde recorrieron un pasillo conformados por las fuerzas armadas.

Ambos presidentes escucharon el himno de sus respectivos países, para dar inicio a la conversación entre países con el fin de estrechar sus lazos comerciales.

Culminaron la ceremonia con la toma de la fotografía oficial de los mandatarios.

Funcionarios presentes en la reunión bilateral

Por parte del gabinete mexicano, se contó con la presencia de distintos funcionarios:

Marcelo Ebrard Casaubon , titular de la Secretaría de Economía

, titular de la Secretaría de Economía Juan Ramón de la Fuente , titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Édgar Amador Zamora , titular de la Secretaría de Hacienda

, titular de la Secretaría de Hacienda Luz Elena González , titular de la Secretaría de Energía

, titular de la Secretaría de Energía Roberto Velasco , subsecretario para

América del Norte

, subsecretario para América del Norte José Octavio Tripp Villanueva , subsecretario de Relaciones Exteriores

, subsecretario de Relaciones Exteriores Jesús Seade Kuri, embajador

de México en China

Mientras que por parte de Alemania, se contaba con:

Dörte Dinger , secretaria de Estado

, secretaria de Estado Serap Güler , ministra adjunta

del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores

, ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores Clemens von Goetze , embajador de Alemania en México

, embajador de Alemania en México Wolfgang Silbermann , director general de Política Exterior

, director general de Política Exterior Cerstin Gammelin , portavoz del Presidente Federal

, portavoz del Presidente Federal Daniela Lerner , efa del Despacho

del Presidente Federal

, efa del Despacho del Presidente Federal Christian Hannemann, asesor de Asuntos Políticos del Presidente

Federal

Alemania estrechará lazos comerciales con visita a México

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribará esta semana a México para estrechar sus lazos comerciales y expandir los económicos con la administración de Claudia Sheinbaum.

Se contempla que formalice dichas relaciones con Panamá y Guatemala, por lo que se enfocará en profundizar dichos acuerdos para ampliar la cooperación internacional.

Aquí te presentamos la nota completa: Alemania estrechará lazos comerciales con visita a México

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