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Nacional

Sheinbaum recibe a presidente de Alemania en Quintana Roo

Esta reunión entre mandatarios y gabinetes cuenta con el objetivo de estrechar sus lazos comerciales y ampliar la cooperación internacional

  • 19
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier para entablar una reunión bilateral entre México y Alemania.

Desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria federal recibió a Steinmeier y a su gabinete en las puertas del Museo Maya, donde recorrieron un pasillo conformados por las fuerzas armadas.

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Ambos presidentes escucharon el himno de sus respectivos países, para dar inicio a la conversación entre países con el fin de estrechar sus lazos comerciales.

Culminaron la ceremonia con la toma de la fotografía oficial de los mandatarios.

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Funcionarios presentes en la reunión bilateral

Por parte del gabinete mexicano, se contó con la presencia de distintos funcionarios:

  • Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Economía
  • Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
  • Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda
  • Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía
  • Roberto Velasco, subsecretario para
    América del Norte
  • José Octavio Tripp Villanueva, subsecretario de Relaciones Exteriores
  • Jesús Seade Kuri, embajador
    de México en China

Mientras que por parte de Alemania, se contaba con:

  • Dörte Dinger, secretaria de Estado
  • Serap Güler, ministra adjunta
    del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
  • Clemens von Goetze, embajador de Alemania en México
  • Wolfgang Silbermann, director general de Política Exterior
  • Cerstin Gammelin, portavoz del Presidente Federal
  • Daniela Lerner, efa del Despacho
    del Presidente Federal
  • Christian Hannemann, asesor de Asuntos Políticos del Presidente
    Federal

Alemania estrechará lazos comerciales con visita a México

El presidente de AlemaniaFrank-Walter Steinmeier, arribará esta semana a México para estrechar sus lazos comerciales y expandir los económicos con la administración de Claudia Sheinbaum.

Se contempla que formalice dichas relaciones con Panamá y Guatemala, por lo que se enfocará en profundizar dichos acuerdos para ampliar la cooperación internacional.

Aquí te presentamos la nota completa: Alemania estrechará lazos comerciales con visita a México

 


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