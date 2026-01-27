Juez frena deportación de niño ecuatoriano y su padre en EUA

Un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe la deportación de un niño ecuatoriano de 5 años y su padre, cuya detención, realizada la semana pasada en Minnesota, se convirtió rápidamente en otro punto de discordia en las divisiones de Estados Unidos sobre la inmigración bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

El juez federal Fred Biery dictaminó el lunes que cualquier deportación o traslado de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, queda suspendido mientras avanza el caso judicial.

El sábado se presentó una petición donde se solicita la liberación de ambos, mientras docenas de familias inmigrantes protestaban detrás de las cercas del centro de detención familiar en Dilley, Texas, cerca de San Antonio, donde padre e hijo están detenidos.

La foto del niño con gorro y una mochila de Spiderman ha circulado ampliamente en las redes sociales, provocando fuertes reacciones.

“Se ha convertido en un emblema de la monstruosidad del sistema del ICE y del sistema de detención”, dijo el representante Joaquin Castro en un video de Facebook. El político utilizó la publicación para anunciar que él y su colega demócrata de Texas, la representante Jasmine Crockett, visitarían al padre y al hijo el miércoles en el Centro de Detención de Dilley.

Castro agregó que era “inhumano mantener a niños pequeños como ese en aquel lugar”. Los defensores dicen que en el centro se producen enfermedades constantes y el acceso médico es insuficiente.

Padre e hijo fueron detenidos la semana pasada fuera de su casa en Minnesota. Vecinos y autoridades escolares dicen que los agentes federales de inmigración usaron al niño de preescolar como “carnada” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera.

El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los hechos como una “mentira absoluta”. Afirmó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

Hasta el momento, la abogada de Ramos, Jennifer Scarborough, no ha respondido a los mensajes telefónicos o de correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios. El Departamento de Seguridad Nacional envió una respuesta donde solo reitera su versión de los hechos e insiste en que no arrestaron ni apuntaron al niño. En su declaración no se abordó la orden judicial del juez.

Los agentes federales han dicho que el padre estaba en Estados Unidos ilegalmente, sin ofrecer detalles. Stephen Miller, el subjefe de Despacho de la Casa Blanca, dijo que el hombre ingresó al país en diciembre de 2024.

El abogado de la familia señaló que tenía una solicitud de asilo pendiente que le permitía permanecer en el país.

En un resumen judicial en línea se muestra que el caso se presentó el 17 de diciembre de 2024 y está asignado al tribunal de inmigración dentro del centro de detención de Dilley.

El estatus migratorio del niño puede ser un factor crítico, y no se sabe si el menor estaba legalmente en los Estados Unidos. Si no lo estaba, podría estar sujeto a deportación con uno o ambos padres.

