Sheinbaum enviará esta tarde su iniciativa de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que dará “una última revisada” a la iniciativa de reforma electoral y la enviará esta misma tarde al Congreso de la Unión para su discusión.

En conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum precisó que los posibles cambios en las fechas de revocación de mandato y de elección del Poder Judicial dependerán de la aprobación de la reforma, y podrían realizarse en 2028.

La mandataria federal rechazó las críticas del Partido del Trabajo, aliado de Morena, que cuestionó la reforma como un regreso al “viejo partido de Estado”. “No es verdad, no sé por qué lo hayan planteado”, aseguró.

Estos son los objetivos principales de propuesta sobre reforma electoral

Sheinbaum explicó que la iniciativa tiene dos objetivos principales:

Democratizar la designación de plurinominales: los escaños no serán decididos por las cúpulas partidistas, sino sometidos al voto popular. La fórmula de representación proporcional se mantiene, tal como en los procesos electorales de 2015, 2018, 2021 y 2024. Reducir costos políticos: la reforma busca disminuir gastos de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y de legisladores locales y federales.

Sheinbaum también se refirió a un desplegado publicado el fin de semana y firmado por Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida Ochoa y Jorge Alcocer, quienes rechazaron la reforma. La presidenta cuestionó la autoría y lo relacionó con los “fantasmas del pasado” del PRIAN y la política neoliberal desde la era de Carlos Salinas de Gortari.

Finalmente, la mandataria federal insistió en que la reforma respeta la representación proporcional de los partidos y que la decisión sobre las plurinominales estará en manos de la ciudadanía, y no de las dirigencias partidistas. “Renunciamos completamente a que decida la cúpula de un partido y dejamos que decida la gente. ¿Qué más democracia que eso?”, concluyó.

- Información en desarrollo -

Comentarios