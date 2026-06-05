Cobran miles de pesos por estacionar cerca del Mundial en la CDMX

Vecinos que viven en los alrededores del Estadio Azteca, en la Ciudad de México, comenzaron a ofrecer espacios de estacionamiento usando los códigos QR que entregará la alcaldía Coyoacán para los días de partido del Mundial 2026, con cobros que van de 800 a 2 mil 200 pesos.

Las ofertas ya circulan entre residentes de la zona, quienes solicitan documentación del vehículo y un anticipo para gestionar el acceso.

"Tengo cinco lugares en la calle San León, 2 mil 200 por partido. Necesito copia del INE y tarjeta de circulación para tramitar el código; apartas con la mitad y el resto el día del juego”, comentó un vecino.

Buscan aprovechar restricciones por el Mundial

La decisión de cerrar el estacionamiento del estadio durante los encuentros abrió una oportunidad para algunos habitantes del barrio Pedregal de Santa Úrsula, quienes buscan recuperar parte de las afectaciones ocasionadas por meses de obras de remodelación.

Como parte del operativo "Última milla", impulsado por autoridades y FIFA, se establecerán zonas peatonales y accesos controlados alrededor del inmueble.

La alcaldía Coyoacán anunció que los residentes deberán registrar sus vehículos para obtener un código QR considerado intransferible e infalsificable, generado con información del automóvil y documentación del domicilio.

Sin embargo, algunos vecinos sostienen que el comprobante de residencia sería suficiente para ingresar vehículos distintos a los registrados.

Además de los acuerdos directos, en redes sociales ya aparecen anuncios que ofrecen resguardo de automóviles cerca del estadio por tarifas desde 500 pesos.

Estadio Ciudad de México tendrá cinco partidos

El inmueble será sede de cinco encuentros del Mundial 2026: tres de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final, programado para el 5 de julio.

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