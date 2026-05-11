Confirma CSP que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en la entidad pese a las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que el funcionario continúa en territorio sinaloense y adelantó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, podrá ampliar la información en las próximas horas.

“Mañana lo puede informar el secretario de Seguridad, pero él está en Sinaloa”, declaró Sheinbaum.

Critica versiones difundidas en redes

Sheinbaum cuestionó las versiones que circularon durante los últimos días sobre una posible salida de Rocha Moya del país o de la entidad.

Afirmó que en torno al caso se han difundido “muchas mentiras” y subrayó la importancia de diferenciar entre información verificada y propaganda política.

Sheinbaum recordó que desde la semana pasada García Harfuch ya había señalado públicamente que el mandatario estatal permanecía en Sinaloa.

Acusaciones de Estados Unidos

El caso surgió luego de que el Departamento de Justicia estadounidense acusó a diez funcionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Entre los señalamientos, las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían permitido operaciones de tráfico de drogas hacia territorio norteamericano a cambio de sobornos y favores políticos.

Ante ello, Washington solicitó la detención urgente de los funcionarios para iniciar procedimientos de extradición.

Rocha Moya solicitó licencia temporal

Tras darse a conocer las acusaciones, Rocha Moya, militante de Morena, pidió licencia temporal al cargo mientras la Fiscalía General de la República realiza investigaciones relacionadas con el caso.

El Gobierno federal respondió que la petición de Estados Unidos no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y señaló que hasta el momento no existen elementos suficientes que justifiquen una acción urgente.

Todos los señalados han rechazado las acusaciones.

Sheinbaum defiende soberanía nacional

La titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo y cooperación.

Detalló que el Gobierno mexicano mantiene comunicación y coordinación con Washington, aunque rechazó cualquier tipo de intervención extranjera en asuntos políticos nacionales.

“Debe haber respeto a la soberanía y a la integridad territorial”, sostuvo.

Comentarios