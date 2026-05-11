Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mundial_2026_sheinbaum_e9d5c05507
Nacional

Destaca presidenta obras, seguridad y movilidad rumbo al Mundial

Destacó obras de movilidad, seguridad e infraestructura en CDMX, Nuevo León y Jalisco, así como mejoras en aeropuertos y accesos al Estadio Ciudad de México

  • 11
  • Mayo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gobierno de México trabaja para garantizar que el Mundial FIFA 2026 proyecte “la mejor imagen” del país ante millones de personas en todo el mundo, mediante acciones de seguridad, movilidad, infraestructura y coordinación con autoridades locales y organizadores del torneo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la organización deportiva del torneo corresponde directamente a la FIFA y a la Federación Mexicana de Futbol, mientras que al Gobierno mexicano le compete generar las condiciones necesarias para el desarrollo del evento.

“El Mundial lo organiza la FIFA. Nosotros lo que hacemos es generar todas las condiciones para que se pueda desarrollar este evento”, señaló Sheinbaum.

México se prepara para recibir a millones de visitantes

Sheinbaum recordó que Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco serán las entidades sede de partidos durante la Copa del Mundo de 2026, por lo que desde hace meses realizan obras y adecuaciones urbanas para recibir a turistas y delegaciones internacionales.

En el caso de la capital del país, destacó las intervenciones realizadas en los alrededores del ahora denominado Estadio Ciudad de México, así como proyectos de movilidad que conectarán distintos puntos de la ciudad con el inmueble.

“Han embellecido muchísimo el espacio”, comentó la presidenta al referirse a las obras impulsadas por el Gobierno capitalino.

Además, informó que se desarrolla una obra de conexión hacia el centro de la ciudad que, según explicó, estará concluida en tiempo y forma antes del arranque del torneo.

Aeropuertos y transporte público, piezas clave

La mandataria también subrayó que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles serán puntos estratégicos para la llegada de deportistas y millones de visitantes.

Por ello, indicó que ambos complejos aeroportuarios reciben trabajos de modernización y adecuación para atender la demanda que generará el Mundial.

Uno de los temas prioritarios, explicó, es la movilidad hacia el estadio sede de la inauguración, debido a que el acceso vehicular será limitado.

“Al Estadio Ciudad de México no se puede llegar en auto”, dijo.

Ante ello, dijo que la administración capitalina trabaja en esquemas para que los asistentes dejen sus vehículos en distintos puntos y utilicen transporte público, como el Tren Ligero y otros sistemas de traslado.

Coordinación con FIFA y organizadores

La jefa del Ejecutivo detalló que el Gobierno federal mantiene reuniones constantes con autoridades de la Ciudad de México, directivos del estadio y representantes de la FIFA para coordinar todos los aspectos logísticos relacionados con el partido inaugural.

Entre los temas que se revisan se encuentran accesos, seguridad, movilidad y actividades paralelas al torneo.

También mencionó la organización del Fan Fest y otros eventos culturales que acompañarán la justa deportiva, con apoyo de la Secretaría de Cultura.

“Todas las actividades que están alrededor buscan que la inauguración sea una muestra de la mejor imagen de la Ciudad de México y del país”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_u2_cdmx_88ebd65207
U2 sorprende en CDMX con grabación de video musical
dportes_autodromo_hermanos_rodriguez_f62567dafa
Pista de F1 en CDMX será renovada con una inversión de $12 mdd
f37c2677_a230_48dd_a744_1238e35a8b98_3396133015
Beatriz Fraustro asume la presidencia de la Junta de Gobierno
publicidad

Últimas Noticias

nl_murat_694ab63451
Morena ve fuerte su marca en NL rumbo a gubernatura
20260512_06_secretariadesalud_personal_enfermeria_06_e5c54e07d4
Reconoce Salud NL a personal de enfermería en su día
Whats_App_Image_2026_05_12_at_9_57_14_PM_21842724b4
Promedia IMSS NL una cirugía de trasplante al día en 2026
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×