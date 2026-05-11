Destaca presidenta obras, seguridad y movilidad rumbo al Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gobierno de México trabaja para garantizar que el Mundial FIFA 2026 proyecte “la mejor imagen” del país ante millones de personas en todo el mundo, mediante acciones de seguridad, movilidad, infraestructura y coordinación con autoridades locales y organizadores del torneo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la organización deportiva del torneo corresponde directamente a la FIFA y a la Federación Mexicana de Futbol, mientras que al Gobierno mexicano le compete generar las condiciones necesarias para el desarrollo del evento.

“El Mundial lo organiza la FIFA. Nosotros lo que hacemos es generar todas las condiciones para que se pueda desarrollar este evento”, señaló Sheinbaum.

México se prepara para recibir a millones de visitantes

Sheinbaum recordó que Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco serán las entidades sede de partidos durante la Copa del Mundo de 2026, por lo que desde hace meses realizan obras y adecuaciones urbanas para recibir a turistas y delegaciones internacionales.

En el caso de la capital del país, destacó las intervenciones realizadas en los alrededores del ahora denominado Estadio Ciudad de México, así como proyectos de movilidad que conectarán distintos puntos de la ciudad con el inmueble.

“Han embellecido muchísimo el espacio”, comentó la presidenta al referirse a las obras impulsadas por el Gobierno capitalino.

Además, informó que se desarrolla una obra de conexión hacia el centro de la ciudad que, según explicó, estará concluida en tiempo y forma antes del arranque del torneo.

Aeropuertos y transporte público, piezas clave

La mandataria también subrayó que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles serán puntos estratégicos para la llegada de deportistas y millones de visitantes.

Por ello, indicó que ambos complejos aeroportuarios reciben trabajos de modernización y adecuación para atender la demanda que generará el Mundial.

Uno de los temas prioritarios, explicó, es la movilidad hacia el estadio sede de la inauguración, debido a que el acceso vehicular será limitado.

“Al Estadio Ciudad de México no se puede llegar en auto”, dijo.

Ante ello, dijo que la administración capitalina trabaja en esquemas para que los asistentes dejen sus vehículos en distintos puntos y utilicen transporte público, como el Tren Ligero y otros sistemas de traslado.

Coordinación con FIFA y organizadores

La jefa del Ejecutivo detalló que el Gobierno federal mantiene reuniones constantes con autoridades de la Ciudad de México, directivos del estadio y representantes de la FIFA para coordinar todos los aspectos logísticos relacionados con el partido inaugural.

Entre los temas que se revisan se encuentran accesos, seguridad, movilidad y actividades paralelas al torneo.

También mencionó la organización del Fan Fest y otros eventos culturales que acompañarán la justa deportiva, con apoyo de la Secretaría de Cultura.

“Todas las actividades que están alrededor buscan que la inauguración sea una muestra de la mejor imagen de la Ciudad de México y del país”, expresó.

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