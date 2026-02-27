Confirma Harfuch detención de nueve miembros del Cártel del Golfo

El secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo durante un despliegue de fuerzas federales en el Ejido Sandoval, en Matamoros.

Entre los detenidos figura Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus” o “Toño”, identificado como operador de la facción Ciclones y señalado por autoridades como responsable de coordinar una estructura de seguridad para mandos del grupo criminal.

El Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana @Defensamx1 realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps., logrando la detención de Antonio Guadalupe “N”, y 8 personas más integrantes del Cártel del Golfo

Es… pic.twitter.com/CVVmCgaEno — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 27, 2026

Operativo con fuerzas federales

El despliegue se realizó el 26 de febrero con participación de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, que apoyaron con vigilancia terrestre y aérea.

El resultado, según el reporte oficial, fue la detención de nueve personas y el aseguramiento de armamento de alto poder, entre ellos fusiles calibre .50, lanzacohetes, granadas, cartuchos, artefactos ponchallantas, equipo táctico, celulares y vehículos.

Vínculos con la facción Ciclones

De acuerdo con información difundida por autoridades, “Lexus” encabezaba la llamada Operativa Ranger, célula encargada de brindar protección a José Alfredo “N”, alias “Contador”, líder de la facción Ciclones.

Las investigaciones señalan que el grupo está ligado a extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.

Cabe señalar que el detenido también figuraba como objetivo para agencias estadounidenses.

Por su parte, autoridades federales indicaron que Antonio Guadalupe habría asumido mayor peso dentro del cártel tras la captura de José Alberto García Vilano, “La Kena”, en 2024, lo que reconfiguró la operación del grupo en la frontera.

Las nueve personas arrestadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, instancia que definirá su situación jurídica.

