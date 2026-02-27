Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tamaulipas_nueve_detenidos_37fa187bdb
Nacional

Confirma Harfuch detención de nueve miembros del Cártel del Golfo

Un operativo federal en Matamoros dejó nueve detenidos del Cártel del Golfo, incluido “Lexus”, presunto operador de la facción Ciclones

  • 27
  • Febrero
    2026

El secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo durante un despliegue de fuerzas federales en el Ejido Sandoval, en Matamoros.

Entre los detenidos figura Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus” o “Toño”, identificado como operador de la facción Ciclones y señalado por autoridades como responsable de coordinar una estructura de seguridad para mandos del grupo criminal.

Operativo con fuerzas federales

El despliegue se realizó el 26 de febrero con participación de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, que apoyaron con vigilancia terrestre y aérea.

El resultado, según el reporte oficial, fue la detención de nueve personas y el aseguramiento de armamento de alto poder, entre ellos fusiles calibre .50, lanzacohetes, granadas, cartuchos, artefactos ponchallantas, equipo táctico, celulares y vehículos.

Vínculos con la facción Ciclones

De acuerdo con información difundida por autoridades, “Lexus” encabezaba la llamada Operativa Ranger, célula encargada de brindar protección a José Alfredo “N”, alias “Contador”, líder de la facción Ciclones.

Las investigaciones señalan que el grupo está ligado a extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.

Cabe señalar que el detenido también figuraba como objetivo para agencias estadounidenses.

Por su parte, autoridades federales indicaron que Antonio Guadalupe habría asumido mayor peso dentro del cártel tras la captura de José Alberto García Vilano, “La Kena”, en 2024, lo que reconfiguró la operación del grupo en la frontera.

Las nueve personas arrestadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, instancia que definirá su situación jurídica.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_sinaloa_guerra_iran_65672c95b4
Llama Sheinbaum a la paz tras ataque de EUA e Israel contra Irán
EH_UNA_FOTO_11_c6d225be78
Sheinbaum coloca primera piedra de hospital del IMSS
HCQ_01_r_Xk_AA_2_TA_5_0f18322db2
Buque de EUA llega a Veracruz para reabastecimiento
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_sinaloa_guerra_iran_65672c95b4
Llama Sheinbaum a la paz tras ataque de EUA e Israel contra Irán
EH_UNA_FOTO_11_c6d225be78
Sheinbaum coloca primera piedra de hospital del IMSS
congreso_eua_iran_77d5cf9368
Congreso de EUA planea votación para restringir ataques bélicos
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas
publicidad
×