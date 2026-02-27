Registra Nuevo León 600 incendios tan solo en dos días

El estado acumulo más de 600 incendios en dos días, luego de que este miércoles 25 de febrero se reportaran 315 siniestros y el jueves 26 la cifra alcanzara 382 casos adicionales, de acuerdo con datos de Protección Civil de Nuevo León.

Las autoridades atribuyen el incremento a condiciones climatológicas adversas, entre ellas ambiente seco y rachas de viento asociadas al acercamiento de un nuevo frente frío y una línea seca en el noreste del país, lo que elevó el riesgo tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Cuántos incendios se registraron el jueves 26 de febrero?

El Centro de Operaciones de Emergencia informó que, a través del sistema 911, se contabilizaron 382 incendios en un solo día en distintos municipios del estado.

De ese total, 303 correspondieron a baldíos y pastizales; 27 a casa habitación; 18 a residuos o basura; 14 a vehículos; 6 a postes; 5 en fábricas o industrias; 5 en escuelas; 2 incendios interfaz; 1 forestal y 1 en comercio.

Área Metropolitana arde ante clima seco

Los municipios con mayor número de siniestros el jueves fueron Escobedo con 90 reportes y Monterrey con 87. Les siguieron Juárez con 51; Guadalupe con 49; Santa Catarina con 21; y Pesquería con 20.

También se registraron incendios en Apodaca, García, Linares, Cadereyta Jiménez, Galeana, Gral. Zuazua, Salinas Victoria, Doctor Arroyo, Gral. Bravo, San Nicolás, así como un caso en El Carmen, Gral. Terán, Los Ramones, Santiago, Montemorelos y San Pedro Garza García.

Más de 300 incendios el miércoles 25 de febrero

Un día antes, el miércoles 25, se reportaron 315 incendios en la entidad. De ellos, 268 fueron en baldíos o pastizales; 24 en casa habitación; 11 en vehículos; 6 en escuelas; 5 en residuos o basura; y 1 en comercio.

La suma de ambos días supera los 600 siniestros en un lapso de 48 horas, en un escenario marcado por clima seco y vientos que favorecen la rápida propagación del fuego.

Recomendaciones para prevenir incendios

Protección Civil exhortó a la población a evitar acciones que puedan causar incendios, como quemar basura, encender fogatas o arrojar colillas de cigarro en la vía pública.

Ante la presencia de humo o fuego, se pide reportar de inmediato al 9-1-1 para una atención oportuna.





