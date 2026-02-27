Podcast
Nacional

Celebra Presidenta disminución de la pobreza laboral en México

El gobierno federal reportó que la pobreza laboral cayó a 33.9% en 2025, el nivel más bajo registrado. Sheinbaum señaló que el avance refleja mejores ingresos

  • 27
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la pobreza laboral en México registró una reducción sostenida en los últimos años hasta alcanzar su nivel más bajo, de acuerdo con cifras presentadas durante su conferencia matutina.

Explicó que este indicador mide a las personas que, pese a tener empleo, no pueden adquirir la canasta básica alimentaria, por lo que su disminución refleja una mejora directa en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Durante la exposición de datos, se mostró que la pobreza laboral superó el 40 por ciento durante varios años, con picos por encima del 43 por ciento.

El indicador repuntó en el periodo de la pandemia, pero desde 2021 comenzó una caída constante.

Para 2025, la cifra se ubicó en 33.9 por ciento, el nivel más bajo desde que se tiene registro.

Sheinbaum señaló que la evolución del indicador está vinculada al incremento salarial, la generación de empleo y programas sociales que han impactado el ingreso de los hogares.

Mejora en ingresos laborales

La mandataria subrayó que la reducción no solo responde a la recuperación económica, sino también a políticas enfocadas en fortalecer el salario y formalizar el trabajo.

Indicó que más personas pueden cubrir sus necesidades básicas con su ingreso laboral, lo que consideró un avance relevante en materia de bienestar.

La pobreza laboral es uno de los parámetros que se utilizan para evaluar la calidad del empleo y la capacidad de compra de la población.

Su descenso, explicó la titular del Poder Ejecutivo Federal, permite observar cambios en la economía cotidiana de los trabajadores.

Por otra parte, el gobierno federal sostuvo que el reto ahora será mantener la tendencia a la baja y consolidar condiciones que garanticen ingresos suficientes en el largo plazo.


