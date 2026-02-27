Ratifica Sheinbaum Mundial 2026 tras llamada con Infantino

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Copa del Mundo 2026 en México avanza con respaldo de la FIFA, luego de una llamada telefónica con el dirigente del organismo, Gianni Infantino.

Durante su conferencia matutina desde Mazatlán, Sinaloa, la mandataria señaló que el presidente del máximo organismo del futbol le reiteró su confianza en la organización del torneo y confirmó que un equipo técnico visitará el país para revisar avances.

Seguridad y movilidad, temas prioritarios

Sheinbaum explicó que la conversación giró en torno a la logística del torneo, con énfasis en seguridad y movilidad en las sedes mundialistas.

“Ayer hablamos por teléfono alrededor de las seis de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país”, dijo.

Agregó que la FIFA enviará personal para evaluar distintos aspectos.

“Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad, y también el tema del tráfico en las tres ciudades para garantizar la movilidad”, sostuvo.

Respaldo directo de la FIFA

Cabe recordar que el diálogo ocurrió el jueves por la noche y forma parte del seguimiento que mantiene la FIFA rumbo al torneo.

Infantino reiteró su respaldo a las autoridades mexicanas y expresó que no tiene dudas de que la competencia será “el mejor Mundial de todos los tiempos”, una postura que ya había manifestado en días previos.

“Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos”, afirmó Sheinbaum.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal subrayó que el país se prepara para recibir a selecciones y visitantes de todo el mundo.

“Va a ser un muy buen Mundial… pueden tener la certeza de que llegan a un lugar seguro y tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida”, concluyó.

Sedes y calendario en territorio mexicano

México albergará partidos en tres ciudades: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se disputarán encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias, incluido el partido inaugural del torneo.

Comentarios